Nachdem bereits die Samstag-Spiele der 16. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der WSG Tirol und dem SK Rapid sowie FC Red Bull Salzburg vs. RZ Pellets WAC den heftigen Schneefällen zum Opfer wurde, fällt nun auch das morgige Vorarlberg-Derby zwischen dem Tabellenzehnten SCR Altach und SC Austria Lustenau (14:30 Uhr) aus. Noch nicht abgesagt wurden die heutige Partie SK Austria Klagenfurt vs. TSV Egger-Glas Hartberg (Entscheid nach weiterer Platzbegehung ab 15 Uhr erwartet.) sowie die Sonntagspiele FC Blau-Weiß Linz vs. SK Puntigamer Sturm Graz und FK Austria Wien vs. LASK.

In Anbetracht der Wetterlage ist eine Besserung nicht abzusehen

So vermeldeten die Verantwortlichen der ADMIRAL Bundesliga soeben in ihrer Presseaussendung:

Auch das für morgen angesetzte Spiel von CASHPOINT SCR Altach gegen SC Austria Lustenau kann aufgrund der Schneemengen bzw. der Nichtbespielbarkeit des Spielfeldes nicht stattfinden. Die Nässe und Schwere des Schnees lässt eine kurzfristige Platzräumung nicht zu, da der Platz dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen würde. Nach der durchgeführten Kommissionierung heute Mittag folgte deshalb in Abstimmung mit der Bundesliga die Entscheidung, das Spiel zu verschieben.

In Anbetracht der Wetterlage ist eine Besserung auch nicht abzusehen, weshalb das Spiel im Sinne der bestmöglichen Planungssicherheit abgesagt wird.

Der neue Spieltermin wird ehestmöglich bekannt gegeben.

ℹ️ Das ursprünglich für morgen, 14:30 Uhr, angesagte Ländle-Derby zwischen dem CASHPOINT SCR Altach und SC Austria Lustenau muss aufgrund der heftigen Schneefälle in der vergangenen Nacht verschoben werden. Der neue Spieltermin folgt ehestmöglich!



➡️ https://t.co/tQXWP3mV9X pic.twitter.com/j7AHlni3Vd — SCR Altach (@SCRAltach) December 2, 2023

Fotocredit: SCR Altach