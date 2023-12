Wie der LASK, aktuell Tabellendritter der ADMIRAL Bundesliga, heute vermeldet, haben die Linzer mehrere Wochen auf Ibrahim Mustapha verzichten. Der 23-jährige Stürmer aus Ghana schied beim Gruppenspiel in der UEFA Europa League am Donnerstag an der Anfield Road gegen den FC Liverpool verletzungsbedingt aus.

OP heute Nachmittag

Ibrahim Mustapha zog sich nach seiner Einwechslung gegen die "Reds" eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu und wurde nur 13 Minuten nach seiner Hereinnahme wieder ausgetauscht. Der 23-jährige Ghanaer, der heuer im Februar von Roter Stern Belgrad zu den Athletikern kam und bislang 20 Pflichtspiele für die Oberösterreicher absolvierte, wird am Montagnachmittag operiert und fehlt dem LASK damit für mehrere Wochen.

Das Team von Cheftrainer Thomas Sageder hat im Kalenderjahr noch zwei Pflichtpartien im Programm. Am nächsten Samstag, den 9. Dezember, in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 17 auswärts bei Schlusslicht SC Austria Lustenau (in Bregenz) und dann noch das finale Heimspiel in der UEFA-Europa League gegen den FC Toulouse daheim (Donnerstag, 14. Dezember, 18:45 Uhr). Beide Partien im Ligaportal-Liveticker.

