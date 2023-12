Rapid gegen Salzburg - es ist ein Kracher, der bereits am kommenden Samstag um 14:30 (!) die 17. Runde eröffnet. Der neue Rapid-Coach Robert Klauß will als Nachfolger von Zoran Barisic wieder einen Grund zum Jubeln haben. Die Bullen, die im Kampf um den "Winterkönig" in der Fußball-Bundesliga weiterhin in der Pole Position bleiben, möchten hingegen fix drei Punkte aus Wien mitnehmen. Der Serienmeister setzte sich zuletzt in einer aufgrund der starken Schneefälle von Samstag auf Sonntag verlegten Partie der 16. Runde in Wals-Siezenheim gegen den WAC knapp mit 1:0 durch. Wer entscheidet am kommenden Samstag das Spiel für sich? bwin boostet die Quote darauf von 2.25 auf 10.00, exklusiv für Neukunden über Ligaportal - eine HAMMER-QUOTE!

bwin-Gewinn-Boost zum Kracher Rapid vs. Salzburg - von 2.25 auf 10.00 (Salzburg gewinnt gegen Rapid)!

Hinweis: Im Wettschein wird zum Zeitpunkt des Wettabschlusses die Original-Quote angezeigt, deine Wette wird jedoch zur erhöhten Quote ausgewertet.

Jetzt mit Gewinn-Boost wetten!

Registriere dich jetzt über Ligaportal bei Europas größtem Sportwetten-Anbieter, zahle mindestens 10 € ein und sichere dir deinen Gewinn-Boost!

Jetzt mit Gewinn-Boost wetten!