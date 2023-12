Im zweiten Teil seines Heimspiel-Doppels empfängt der FC Blau-Weiß Linz nach Vizemeister SK Sturm Graz in Runde 17, der letzten vor der Winterpause, in der ADMIRAL Bundesliga den Tabellenvorletzten WSG Tirol (Sonntag, 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Gern erinnert sich der Aufsteiger an das Hinspiel im "Heiligen Land", gelang doch am 2. September in Runde 6 am Innsbrucker Tivoli mit 4:2 der erste Saisonsieg. Per Blitzstart zum 2:0 nach zehn Minuten legten die Blau-Weißen dabei den Grundstein und schafften nach zuvor vier Niederlagen und einem Remis mit dem ersten Dreier den Turnaround.

Zwei absolute Stützen in der Herbstsaison bei den Blau-Weißen: Das Innenverteidiger-Duo Strauss & Maranda.

Festung Donaupark: Blau-Weiße sechs Heimspiele in Folge unbesiegt

Das letzte Heimspiel vor der Winterpause steht im Hofmann Personal Stadion an. Die Voraussetzungen für den letzten Heimsieg vor der Winterpause sind für die Mannschaft rund um Trainer Gerald Scheiblehner auf jeden Fall gut. Sechs Heimspiele in Folge sind die Blau-Weißen am Donaupark ungeschlagen.

Das 1:1 gegen Vizemeister SK Sturm Graz am vergangenen Wochenende zeigte einmal mehr die starke Entwicklung der Mannschaft. Mit 17 Punkten aus 16 Runden rangiert der FC Blau-Weiß Linz weiterhin auf Tabellenplatz 9. Zum Tabellenschlusslicht SC Austria Lustenau hat der Aufsteiger aktuell 14 Punkte Vorsprung.

Auch im Vergleich zum kommenden Gegner WSG Tirol haben Fabio Strauss & Co. neun Punkte mehr am Konto. Diesen Vorsprung gilt es weiter auszubauen, um sich so mit einem Heimsieg in die Winterpause zu verabschieden. Bei der letzten Begegnung konnten die Blau-Weißen in Tirol ihren ersten Bundesligasieg mit einem 4:2-Erfolg feiern.

Kapitän Fabio Strauss: "Wir werden beim letzten Heimspiel noch einmal alles geben, dass wir unsere Leistung wieder abrufen und mit den Fans im Rücken einen Heimsieg einfahren. Wir erwarten aber ein schwieriges Spiel, denn Tirol ist jetzt in den letzten Spielen auch besser reingekommen und haben gezeigt, was sie können. Es wir sicher nicht leicht, aber wir hoffen natürlich, dass wir zuhause gewinnen."

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Wir müssen wieder konzentriert bleiben, müssen defensiv wieder sehr stabil sein, in Ballbesitz wieder so mutig wie jetzt gegen Sturm Graz auftreten und vor dem Tor noch um eine Spur effizienter sein. Es wird auch die Unterstützung der Fans wieder wichtig sein. Ich denke schon, dass das ein großer Unterschied ist zu den Auswärtsspielen. Wenn das alles zusammentrifft, können wir einen Sieg feiern."

Szene aus dem Hinspiel zwischen WSG Tirol-Akteur Ranacher und FC Blau-Weiß Linz-Toptorjäger Ronivaldo, der am Sonntag allerdings verletzungsbedingt fehlen wird.

"WSG Tirol ist in stark ansteigender Form"

Die Gäste aus Tirol konnten nach zuletzt torlosen Begegnungen in der 14. Runde gegen den SCR Altach ihren ersten Heimsieg feiern. Und das noch dazu mit einem fulminanten 5:1-Erfolg. Auch bei den vergangenen beiden Spielen auswärts beim LASK und in Innsbruck gegen den SK Rapid gaben sich die Wattener jeweils nur knapp geschlagen (0:1 bzw. 1:2). Die Mannschaft rund um Cheftrainer Thomas Silberberger kommt also immer besser in Form.

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "WSG Tirol hat sich in den letzten Spielen sehr gut präsentiert, sind in stark ansteigender Form und haben zuletzt gute Leistungen gezeigt. Sie wollen sich sicher auch revanchieren für die Heimniederlage gegen uns. Ich denke auch, dass es für die WSG ein extrem wichtiges Spiel ist, sie dürfen hier auf keinen Fall verlieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Von dem her sind wir uns schon bewusst, wie wichtig dieses Spiel auch für uns ist. Wir wollen unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause gehen."

