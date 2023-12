Es ging um Big Points zwischen dem Fünften Austria Klagenfurt und Vierten TSV Egger-Glas Hartberg im Nachtragsspiel der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga, das - ein Novum - an einem Montagabend stattfand und 1:1 endete Und bei dem die Steirer nach zuvor fünf Niederlagen in den Duellen mit den Kärntnern endlich einen ersehnten Sieg zum Greifen nahe hatten. Ehe ausgerechnet der zuverlässige Langzeit-Hartberger und Kapitän Jürgen Heil dem Schopp-Team mit seinem Ausschluss, der so unnötig war wie "ein Kropf", einen Bärendienst erwies. Tags darauf entschuldigte sich der "Heilander" bei seinen Mitspielern.

„Ganz bitterer Abend, sorry, dass ich meine Teamkollegen im Stich gelassen habe“

Der seit der 18. Spielminute der Partie vorbelastete 26-jährige Rechtsverteidiger sah in der 66. Minute beim Stand von 1:0 für die Steirer die Ampelkarte nach einer "Schwalbe" im Spätherbst bzw. Vorwinter. Was auch hernach bei seinem Trainer Markus Schopp Verärgerung hervorrief.

Der 49-jährige Grazer gegenüber Sky Sport Austria: „Der Spieler weiß, dass er bereits die gelbe Karte hat. Da muss man in so einer Situation einfach reifer sein, klarer sein. Da brauchen wir nicht diskutieren. Wenn ich nicht die gelbe Karte habe, kann ich es ja probieren. Wenn ich die gelbe Karte schon habe, dann muss ich ein bisschen mitdenken. Aber er ärgert sich sowieso selbst am meisten.“

Und entschuldigte sich bei seinen Mitspielern. Jürgen Heil, der somit im letzten Hartberger Spiel des Jahres gegen den nächsten Kärntner Klub (WAC) am Sonntag (10. Dezember, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) gesperrt ist, schrieb auf Instagram: „Ganz bitterer Abend, sorry, dass ich meine Teamkollegen im Stich gelassen habe.“

Austria Klagenfurt spielte der Platzverweis gegen fast eine halbe Stunde lang dezimierte Ost-Steirer freilich in die Karten. Trainer Peter Pacult (der sich im übrigen über einen seiner eigenen Spieler echauffierte - siehe nachfolgend) meinte daher auch hernach: "Dieser Ausschluss hat uns zurück in die Partie geholt."

