In der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert die WSG Tirol am Sonntag beim FC Blau-Weiß Linz im neuen Hofmann Personal-Stadion (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Das Hinspiel verloren die Wattener, die bisher zwei BL-Saisonsiege verbuchten, am 2. September in Runde 6 am Innsbrucker Tivoli mit 2:4 (1:2). Nachdem die Silberberger-Schützlinge den Start verschlafen hatten und bereits nach zehn Minuten 0:2 hinten lagen. Für den Aufsteiger dagegen war es damals ein historischer Sieg, der erste in der Bundesliga - nach zuvor vier Niederlagen und einem Remis. Für die Blau-Weißen war das Match der Turnaround!

Einmarsch der "Gladiatoren". Ein letztes Mal in diesem Jahr voll fokussiert und "auf in den Kampf" für Alexander Ranacher (gebürtiger Lienzer) und die WSG Tirol.

"Blau-Weiß Linz ist, so wie ich es erwartet habe, gut in der Liga angekommen"

Während sich andere dem Sprichwort 'In Linz beginnts' bedienen, so endet für die WSG Tirol am Sonntag in Linz das Jahr 2023. Mit dem Gastspiel beim Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz steht für die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger nur vier Tage nach der 1:2-Niederlage gegen den SK Rapid die nächste und letzte schwere Aufgabe im laufenden Kalenderjahr an.

"Es wartet eine große Herausforderung auf uns. Blau-Weiß Linz ist, so wie ich es erwartet habe, gut in der Liga angekommen", so der Übungsleiter der Grün-Weißen, der sich den aktuellen Erfolgslauf der Stahlstädter durch die konsequent starken Leistungen der Mannschaft sowie dem neuen Hofmann Personal Stadion erklärt. Nicht zuletzt konnten die Blau-Weißen abermals einen Achtungserfolg landen und ein respektables 1:1-Unentschieden gegen Vizemeister SK Sturm Graz erkämpfen.

Kapitän Müller auf der Zielgeraden

Während die Linzer aufgrund einer rüden Attacke an Ronivaldo (in Tirol aus seiner Zeit bei Wacker Innsbruck bestens bekannt) auf den 34-jährigen, brasilianischen Toptorjäger verzichten müssen, könnte Valentino Müller auf Seiten der Silberberger-Elf nach überstandener Achillessehnenreizung in Oberösterreich sein Kader-Comeback feiern.

"Seit der letzten Woche bin ich wieder voll im Mannschaftstraining integriert. Ich fühle mich immer besser", gab der Vorarlberger, der ja mit Felix Bacher sicher das Kapitäns-Amt teilt, am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz Einblicke in seine Gefühlswelt. Nachdem Mittelfeldpartner Bror Blume gegen den SK Rapid zurück in die Startelf kehrte, wäre mit der Rückkehr des 24-Jährigen der nächste Schlüsselspieler wieder voll einsatzfähig.

Verfrüht in die Winterpause ging indes der zuletzt brillierende Julius Ertlthaler, der aufgrund einer Gelbsperre in Linz fehlen wird.

