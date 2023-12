17 Runden der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 - der 50. Jubiläums-Spielzeit - sind absolviert. Bevor die Klubs in die zweitkürzeste Winterpause seit der Ligareform gehen, hat Liga-Datenpartner Opta die Zahlen, Daten und Fakten zu Liga, Klubs und Spielern erhoben.

In der ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Saison ein historischer Tag mit "David vs. Goliath"-Mythos, der 23. September ´23! Als der "kleine" Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz die faszinierende Heimspielserie des "großen" Serienmeisters FC Red Bull Salzburg brach. Dank Goldtorschütze Ronivaldo fügten die Oberösterreicher mit 1:0 den in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim verwöhnten Roten Bullen nach 45 BL-Heimspielen die erste Niederlage zu. So wie hier Oscar Gloukh, einer der Besten in dieser Herbstsaison, rannten sich die Struber-Schützlinge immer wieder gegen die "blaue Wand" fest.

Rekorde: u.a. 68,6% der Spiele ohne Gegentor!

In dieser Herbstsaison stand vor allem die Defensive im Fokus, so blieben die Klubs in 68,6% der Spiele ohne Gegentor – einen so hohen Anteil an Zu-Null-Spielen gab es in einer gesamten Saison der ADMIRAL Bundesliga nur 1993/94 (damals sogar 72,8%).

Am fünften Spieltag absolvierte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult sein 250. Spiel als Cheftrainer in der ADMIRAL Bundesliga – als 10. Trainer in der BL-Historie mit mind. 250 BL-Spielen. Die meisten Bundesligaspiele auf der Trainerbank absolvierte Otto Baric (466 – u.a. als Trainer von Pacult 1984/85 beim SK Rapid).

Am achten Spieltag gewann der FC Blau Weiß Linz auswärts beim FC Red Bull Salzburg (1:0) und beendete damit drei Serien des Serienmeisters – erstmals verlor man nach 45 Bundesliga-Heimspielen, nach 37 ungeschlagenen Bundesligaspielen und erstmals seit März 2015 wurde ein Bundesliga-Heimspiel gegen einen Aufsteiger verloren.

Klub-Bestwerte & weitere Zahlen

