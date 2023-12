Er kam heuer Ende Jänner von seinem Jugendklub Maccabi Tel Aviv zum FC Red Bull Salzburg (heute Abend in der Champions League vs. Benfica Lissabon, 21 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) ist dort mittlerweile zum Schlüsselspieler gereift: Oscar Gloukh. Der 19-Jährige absolvierte bereits 12 Länderspiele (3 Tore) für Israel. Und für die Roten Bullen im Kalenderjahr wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtpartien (8 Tore, 7 Assists). Der beidfüßige Offensivakteur und Kreativ-Kopf ist mit diesem Herbst eine der "heißesten Aktien" der Salzburger und weckt längst Begehrlichkeiten in europäischen Top-Ligen, wie der englischen Premier League.

Eleganz am Ball: Der filigrane, beidfüßige offensive Mittelfeldspieler Oscar Gloukh, der am Sonntag auch beim entscheidenden 1:0-Siegtor des FC Red Bull Salzburg beim SK Rapid beteiligt war als Einfädler mit seinem "Lochpass".

"Oscar Gloukh richtiger Topspieler für österreichische Liga"

Erst jüngst adelte "Sky-Experte" und Ex-ÖFB-Team-Mittelfeldspieler Andreas Herzog, ehemals Co-Trainer der Nationalmannschaft von Israel, den Rohdiamanten der Salzburger: „Für mich sind die besten Spieler Oscar Gloukh und Pavlović, die sind für die österreichische Liga richtige Topspieler."

Was man auch auf der Insel zu wissen scheint. Laut der britischen Plattform "Football Insider" soll der aufstrebende Premier League-Klub Aston Villa, aktuell nach 16 Spieltagen Tabellendritter und nur zwei Punkte hinter Leader FC Liverpool, bereits in diesem Winter Interesse an einem Transfer des 19-jährigen Israeli bekundet haben.

Dort schwingt seit einem Jahr Unai Emery das Trainer-Zepter. Dem Vernehmen nach passe der kreative Offensivakteur der Salzburger gut in die Spielidee des 52-jährigen Spaniers, der vier Mal die Europa League gewann (3x von 2014-2016 mit dem FC Sevilla, 2020/21 mit dem FC Villarreal) und Aston Villa in der vergangenen Saison auf einen stolzen Rang 7 führte, was zur Teilnahme an der UEFA-Conference League berechtigte.

Vertrag bei RB Salzburg bis Juni 2027 - Marktwert 15 Mio.

Oscar Gloukh, der bis Juni 2027 einen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg hat und dessen "Preisschild", respektive der derzeitige Marktwert bei 15 Mio. Euro liegt, machte in dieser Herbstsaison unter Trainer Gerhard Struber nochmal einen Sprung, wurde zum Unterschiedsspieler, was je vier BL-Treffer und -Assists sowie zwei Tore in der Königsklasse belegen.