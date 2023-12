Die WSG Tirol, die in die am zweite Februar-Wochenende 2024 beginnende Frühjahrs-Saison der ADMIRAL Bundesliga als Tabellenvorletzter (11 Punkte) startet, sich dabei mit einem Erfolgserlebnis (2:1 auswärts beim FC Blau-Weiß Linz) in die Pause verabschiedet hat, gibt ihr Winter-Vorbereitungsprogramm bekannt.

Während das Team von Cheftrainer Thomas Silberberger (Foto) bereits im Urlaub weilt und ein Heimprogramm von Athletiktrainer Andreas Gerg absolviert, wurde nun der Fahrplan für die anstehende Wintervorbereitung fixiert.

Am 2. Jänner starten Kapitän Felix Bacher & Co. mit den Leistungsdiagnostiken, ehe am 5. Jänner endgültig der Startschuss am grünen Rasen fällt. Bevor die Grün-Weißen gen Südosten abheben und ein zehntägiges Trainingslager in Side (TUR) absolvieren, stehen Testspiele gegen den TSV 1860 München, die SVG Reichenau, den SC Schwaz sowie die SV Guntamatic Ried am Programm.

An der Türkischen Riviera warten dann mit dem FC Koper und dem FK Borac Banja Luka zwei weitere internationale Testspiele. Nur eine Woche nach der Rückkehr aus der Türkei steht für den Tabellenelften der ADMIRAL Bundesliga bereits der Frühjahrsauftakt gegen den SC Austria Lustenau an.

Testspiele gegen TSV 1860 München & SV Ried geplant

Der Winterfahrplan im Überblick (Änderungen vorbehalten):

2.-4. Jänner: Leistungsdiagnostiken



5. Jänner: Trainingsauftakt



10. Jänner | 14 Uhr: Testspiel gegen den TSV 1860 München am Trainingsgelände der Löwen in München (DEU)



13. Jänner: Testspiele gegen die SVG Reichenau und den SC Schwaz (Details folgen!)



19. Jänner | 13 Uhr: Testspiel gegen die SV Guntamatic Ried in Ried



25. Jänner: Abflug ins Trainingslager nach Side (TUR)



27. Jänner: Testspiel gegen den FC Koper



2. Februar: Testspiel gegen den FK Borac Banja Luka



3. Februar: Rückreise nach Tirol



Rückreise nach Tirol 10.-11. Februar: Bundesliga-Frühjahrsauftakt gegen SC Austria Lustenau am Tivoli Stadion Innsbruck

🧠 Unsere Mittelfeldstrategen sind zurück: Während Bror Blume bereits wieder in der Startelf stand, meldete sich Kapitän Valentino Müller mit einem Kurzeinsatz in Linz fit! 🔙💚#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/Uy52i19mJa — WSG Tirol (@WSGTIROL) December 13, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos