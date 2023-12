Nach 28 Pflichtspielen im Herbst 2023 befindet sich der LASK, der am gestrigen Donnerstag in der UEFA-Europa League nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Toulouse schmerzlich das Aus im internationalen Geschäft hinnehmen musste, nun in der Winterpause. In der ADMIRAL Bundesliga rangieren die Linzer auf Platz 3, im Uniqa-ÖFB-Cup stehen sie in der Runde der besten Acht. Der Auftakt zur Frühjahrsvorbereitung in Form von Leistungstests erfolgt am 4. Jänner 2024.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

Trainingsstart: 4. Jänner 2024 (Leistungstests)

Erstes Mannschaftstraining: 5. Jänner 2024

Trainingslager: 8. Jänner bis 19. Jänner 2024 in Belek/Türkei

Testspiele:

Mittwoch, 10. Jänner 2024, Belek: LASK – FC Hansa Rostock

Sonntag, 14. Jänner 2024, Belek: LASK – FCSB Bukarest

Donnerstag, 18. Jänner 2024, Belek: LASK – Lech Posen (2 x 60 Minuten)

Freitag, 26. Jänner 2024, Ort offen: LASK – FK Podbrezova (2 x 90 Minuten)

Pflichtspielauftakt :

UNIQA ÖFB-Cup, Viertelfinale, Freitag, 2. Februar 2024, 18.00 Uhr: LASK – RB Salzburg

Ligastart:

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde, 9./10./11. Februar 2024: LASK – SK Austria Klagenfurt

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at