Die Austria Klagenfurt, die als stolzer Tabellenfünfter der ADMIRAL Bundesliga überwintert, holt sich den Feinschliff für den zweiten Teil der Saison 2023/24 an der kroatischen Adriaküste. Im Rahmen der Vorbereitung beziehen die Kärntner Violetten vom 27. Jänner bis zum 3. Februar ihr Winter-Quartier im AMADRIA PARK Hotel Ivan. Das Training sowie die Testspiele finden auf der Anlage des Partnerklubs HNK Šibenik statt.

„Wir freuen uns auf eine intensive und arbeitsreiche Woche in Dalmatien"

Austria-Geschäftsführer Peer Jaekel: „Wir freuen uns auf eine intensive und arbeitsreiche Woche in Dalmatien und sind davon überzeugt, dass unsere Mannschaft beste Bedingungen vorfinden wird, um den Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr zu legen. Nach den Einheiten am Platz können die Spiele alle Vorzüge des Amadria Park wie die Kraftkammer oder den SPA-Bereich zur Regeneration nutzen."

Die Violetten werden sich mit dem Bus von Waidmannsdorf auf den Weg in das 480 Kilometer entfernte Šibenik machen. Neben einem Match gegen den kroatischen Partnerklub, der auf dem zweiten Platz in der 2. Liga hält und nach dem Abstieg in der vergangenen Serie den Wiederaufstieg anpeilt, ist zudem ein Blitzturnier mit einem weiteren Gegner geplant.

„Macht uns stolz, dass Top-Klub der österreichischen Bundesliga unserem Haus das Vertrauen schenkt"

„Wir können es kaum erwarten, die Verantwortlichen, das Trainerteam und die Mannschaft der Austria Klagenfurt in Šibenik zu begrüßen. Er macht uns stolz, dass ein Top-Klub der österreichischen Bundesliga unserem Haus das Vertrauen schenkt. Wir werden alles dafür tun, dass sich unsere Gäste im Hotel Ivan rundum wohlfühlen und trotz der harten Arbeit das mediterrane Ambiente und den hohen Komfort genießen können“, sagt Goran Zrilic, Vorstand der AMADRIA Park Gruppe.

Die Hotel-Gruppe ist Sponsor von HNK Šibenik, der ebenso wie die Violetten und der deutsche Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin zur SEH Sports & Entertainment Holding gehört. Neben seiner Rolle als Geschäftsführer bei der Austria ist Jaekel als Head of Football der SEH mit der Aufgabe betraut, Synergien zwischen den autark arbeitenden Vereinen herzustellen.

„Das Trainingslager in diesem Winter ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie alle Seiten von unserem Netzwerk profitieren. Wir werden die Woche daher auch für einen Workshop mit den Protagonisten von HNK Šibenik und Viktoria Berlin nutzen, um uns noch besser kennenzulernen und abzustimmen, wie sich die Klubs in der Weiterentwicklung gegenseitig unterstützen können“, erklärt Jaekel.

Siehe auch:

SK Austria Klagenfurt: Gorenzel zieht positives Zwischenfazit

Austria Klagenfurt-Akteur Wimmer: „Ehrt mich, dass die Leute mich auch als Typen mögen"

Austria-Klagenfurt-Trainer Pacult: „Ich hebe direkt warnend den Finger“

Fotocredit: AMADIA Park Hotel