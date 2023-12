Man braucht wahrscheinlich kein Prophet sein, dass sich im LASK-Kader wohl diesen Winter personell was verändern wird. Nachdem die Linzer in der Europa League ausgeschieden sind, doch immerhin noch auf "zwei Hochzeiten" tanzen mit Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale und als Dritter der ADMIRAL Bundesliga mit Tuchfühlung zum Spitzenduo FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz. Der über 30-Mann-Kader wird wohl reduziert werden. Es ist nicht auszuschließen, dass zwei verdienstvolle Langzeit-LASKler das Sageder-Team Richtung FK Austria Wien verlassen werden. Demgegenüber wird ein talentierter Neuzugang gehandelt...

Stehen die Zeichen auf Athletiker-Abschied in der Winterpause bei Peter Michorl?

21-jährige Außenspieler "Objekt der Begierde"?

So berichtet das nordmazedonische Medium "Ekipa", dass die Oberösterreicher im kommenden Jänner an einem Transfer des 21-jährigen Allrounder Metodi Maksimov, derzeit beim nordmazedonischen Erstligisten Shkendija Tetovo, interessiert sind. Der 16-fache U-21-Nationalspieler seines Landes (je 4 Tore & Assists) ist auf beiden Außenstürmer-Positionen einsetzbar, spielte bei seinem Klub zuletzt allerdings als Rechtsverteidiger.

Womöglich ist der 1,78 Meter große Youngster den Linzern vor einem Monat aufgefallen, als Maksimov mit Nordmazedonien gegen das ÖFB-U21-Team im Einsatz war (0:0). Bei seiner Vereinsmannschaft, wo er noch Vertrag bis Juni 2026 hat (geschätzter Marktwert: 300.000 € lt. Transfermarkt.at), absolvierte das Talent in der Herbstsaison 17 Spiele (1 Tor).

Thomas Goiginger hier in der Herbstsaison noch gegen Austria Wien - bald im Dress der Veilchen?

Auslaufende Verträge bei Thomas Goiginger und Ex-Veilchen Peter Michorl

Losgelöst von diesem möglichen Neuzugang wird seit Wochen nicht nur in der Stahlstadt darüber spekuliert, dass die beiden Langzeit-LASKler Peter Michorl und Thomas Goiginger den Klub noch in der Winterpause verlassen könnten. Bei beiden läuft der jeweilige Vertrag im kommenden Sommer aus und beide standen in dieser Herbstsaison jeweils nur drei Mal in der Startelf, sind unter Neo-Cheftrainer Thomas Sageder keine Stammkräfte. Mittelfeld-Kreativkopf Michorl wurde außerdem nicht in den Europa League-Kader der Linzer nominiert. Der 28-jährige Wiener wurde acht Mal eingewechselt und blieb gesamt ohne Treffer und Assist, während Außenstürmer Goiginger, der neun Mal später ins Spiel kam, je zwei Jokertore und Assists beisteuerte.

Im Sommer 2017 kam Thomas Goinger, der einen ÖFB-A-Team-Einsatz absolvierte, vom Stadtrivalen FC Blau-Weiß Linz zu den Athletikern, für die es der 30-jährige Salzburger seither auf 242 Einsätze und stolze 58 Tore (bei 56 Assists) brachte. Laut Medienberichten sei Austria Wien - zu den Violetten wechselten ja in der jüngeren Vergangenheit schon einige Ex-LASKler - interessiert am galligen Goiginger.

Aktuell halbes Dutzend an Ex-LASKlern im Kader von Austria Wien

Wie auch an Peter Michorl, was eine Rückkehr bedeuten würde. Mit 19 Jahren wechselte der zentrale Mittelfeldspieler im September 2014 vom Verteilerkreis zum LASK (zunächst auf Leihbasis), für den der aktuell dienstälteste Athletiker-Akteur und mittlerweile 28-jährige, gebürtige Wiener 351 Einsätze (40 Tore, 90 Assists) absolvierte. Bei den Wiener Violetten wurde Peter Michorl im Nachwuchs ausgebildet und würde zu seinen Wurzeln zurückkehren.

Mit Reinhold Ranftl, James Holland, Marvin Potzmann, Marko Raguž, Andreas Gruber und Alexander Schmidt stehen derzeit sechs ehemalige LASKler im Kader von Austria Wien.

