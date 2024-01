Der FC Red Bull Salzburg hat einen neuen Goalie verpflichtet. Der 30-jährige Deutsche Timo Horn unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum Saisonende.

Nachdem Timo Horn im Sommer den 1. FC Köln verlassen hatte, war er zuletzt ohne Klub. Insgesamt kam er für den deutschen Bundesliga-Klub letztlich auf insgesamt 329 Pflichtspieleinsätze.

Daten:

Geboren: 12. Mai 1993

Größe: 1,92 m

Letzter Klub: 1. FC Köln

Position: Tor

Statements:

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner: „Unsere Gespräche mit Timo Horn waren sehr gut. Er ist nicht nur ein erfahrener Torhüter, der bereits viele Spiele auf höchstem Niveau absolviert hat, sondern geht diese neue Herausforderung auch mit großer Vorfreude an. Wir freuen uns, Timo bei uns begrüßen zu können.“

Timo Horn: „Meine Entscheidung fühlt sich sehr gut an, wir sind uns schnell einig geworden. Nach 21 Jahren in Köln musste es jetzt ein Klub für mich sein, der zu mir passt und mit dem mich identifizieren kann. Alexander Schlager hat eine sehr gute Hinrunde gespielt und überzeugt. Ich werde versuchen, ihn in der weiteren Saison bestmöglich zu unterstützen und trotzdem auch meine Leistungen zu bringen, um dem Trainer Argumente zu liefern.“

OFFIZIELL: Timo Horn wechselt nach Salzburg! Der 30-jährige deutsche Torhüter unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen Vertrag bis zum Saisonende. 🤝 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 6, 2024

Foto: RBS via Getty