Nach dem Dreikönigstag öffnet in Österreich am morgigen Sonntag, den 7. Jänner, das Winter-Transferfenster und schließt nach 31 Tagen am Dienstag, den 6. Februar 2024. In diesem Zeitraum haben die Vereine wieder die Möglichkeit, Spieler abzugeben bzw. welche zu verpflichten, die bei anderen Klubs noch unter Vertrag stehen. Optional auch per Leihe. Nachfolgend ein Update (siehe auch Transferliste) der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs, was bisher bereits passiert ist und über welche Akteure in punkto Ab- oder Neuzugang spekuliert werden darf. Kommen Sie mit auf den Transfermarkt bzw. in die "Gerüchteküche"...

In den nächsten Winter-Wochen wird wieder einige Tinte für Verträge verbraucht werden und bei Transfers trocknen...

Wie heftig wird sich Transfer-Karussel bei Roten Bullen drehen?

FC Red Bull Salzburg (ADMIRAL Bundesliga-Spitzenreiter)

Zugänge: Raphael Hofer (vorzeitiges Leihende, FC Blau Weiß Linz)

Abgänge: Raphael Hofer (FC Liefering/Kooperationsspieler), Kamil Piatkowski (FC Granada/Primera Division, Leihe bis Saisonende - siehe Beitrag).

Spekulation Zugänge: Timo Horn (Torhüter, vereinslos), Christopher Olivier (VfB Stuttgart - siehe Beitrag), Yanis Pirvu (FC Arges), Timo Horn (vereinslos, siehe Beitrag), Zavier Gozo (Real Monarchs SLC), Kosta Nedeljkovic (Roter Stern Belgrad), Steven Gerard Gaote (Levski Sofia), Robert Ramsak (FC Bayern München), Jakob Schöller (FC Flyeralarm Admira), Luphumlo Sifumba (Cape Town City FC), Anton Matkovic (NK Osijek), Hamidou Makalou (Guidars FC - siehe Beitrag), Maurice Krattenmacher (SpVgg Unterhaching), Julian Hall (New York Red Bulls), Sékou Koné (Guidars FC), Alassane Togola (16 Jahre, JMG Bamako).

Spekulation Abgänge: Nico Mantl (Torwart, Leihe Viborg FF), Strahinja Pavlović (AS Monaco, AS Roma, Juventus Turin, Brighton & Hove Albion, Fenerbahce - siehe Beitrag), Oumar Solet (AS Roma, LOSC Lille - siehe Beitrag), Oscar Gloukh (Aston Villa, Juventus, AS Roma, AC Milan, Inter Mailand), Maurits Kjaergaard (SSC Napoli), Roko Šimić (SG Eintracht Frankfurt), Karim Konaté (Eintracht Frankfurt), Sékou Koïta (RC Lens, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt), Amar Dedić (FC Chelsea London, Newcastle United, Inter Mailand, AS Roma, FC Barcelona), Dorgeles Nene (AC Milan, Benfica Lissabon, OGC Nizza, Westerlo - siehe Beitrag), Fernando (SC Internacional Porto Alegre).

Spannende Sturm Graz-Frage: Wer wird den nach Kreuzbandriss die komplette Frühjahrssaison ausfallenden Keeper Kjell Scherpen bei den Grazern ersetzen?

Wer wird Langzeitverletzten Kjell Scherpen im Tor ersetzen?

SK Puntigamer Sturm Graz (ADMIRAL Bundesliga-2.)

Zugänge & Abgänge: bisher keine

Spekulation Abgänge: Jusuf Gazibegovic (Dinamo Zagreb), Manprit Sarkaria (FC Southampton), Szymon Wlodarczyk (FC Bologna, Celtic Glasgow) sowie Alexandar Borkovic, Vesel Demaku, Mohamed Fuseini, Niklas Geyrhofer und Bryan Teixeira (alle ev. Leihe),

Wie weit wird Linzer Kader "ausgedünnt" - gehen Langzeit-LASKler Michorl & Goiginger?

LASK (ADMIRAL Bundesliga-3.)

Zugänge: Moses Usor (fest verpflichtet von Slavia Prag)

Abgänge: Gabriel Zirngast (Leihe GAK 1902, zuletzt LASK-Kooperationspartner Amateure OÖ/RLM)

Spekulation Zugang: Metodi Maksimov (Shkendija Tetovo)

Spekulation Abgänge: Thomas Goiginger, Peter Michorl (beide FK Austria Wien) - siehe Beitrag, Filip Twardzik, Yannis Letard, Philipp Wiesinger, Husein Balic, Tobias Anselm.

Ist Senkrechtstarter & Neo-ÖFB-Teamstürmer Entrup zu halten?

TSV Egger Glas Hartberg (ADMIRAL Bundesliga-4.)

Zugänge & Abgänge: bisher keine

Spekulation Abgänge: Maximilian Entrup (FC Southampton), Ousmane Diakite (FC St. Gallen, Sporting CP - siehe Beitrag). Austria Klagenfurt steht für K wie Kollektiv. Mit vereinten Kräften soll auch im dritten Jahr nach dem Bundesliga-Aufstieg die Meistergruppe erreicht werden. Oder wie es bei den Kärntner Violetten heißt: muss nicht, doch kann...was gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Klassenerhalt wäre. Vertrauen auf bewährte Kräfte und Lazarett-Lichtung SK Austria Klagenfurt (ADMIRAL Bundesliga-5.) Zugänge & Abgänge: bisher keine "Heiße Aktien" Grüll, Querfeld & Kühn SK Rapid (ADMIRAL Bundesliga-6.) Zugänge: bisher keine Abgänge: Patrick Greil (SV Sandhausen/3. Liga Deutschland - siehe Beitrag), Ante Bajic (SV Guntamatic Ried/2. Liga - siehe Beitrag). Spekulation Zugang: Maksim Samorodov (FK Aktobe) Spekulation Abgänge: Marco Grüll (AC Florenz, SV Werder Bremen, 1. FSV Mainz 05 - siehe Beitrag), Michael Sollbauer (SV Sandhausen, TSV 1860 München), Leopold Querfeld (SC Freiburg, TSG Hoffenheim, RSC Lens, LOSC Lille, RC Straßbourg, Atalanta Bergamo - siehe Beitrag), Nicolas Kühn (Celtic Glasgow - siehe Beitrag). Ein "Winter-Stern" im Wolfsrudel RZ Pellets WAC (ADMIRAL Bundesliga-7.)

Zugänge: Michael Morgenstern (FC Lendorf - siehe Beitrag).

Abgänge: keine

Kehrt der "verlorene Sohn" nach über neun Jahren beim LASK wieder an seine "Mutterbrust FK Austria Wien" zurück: Peter Michorl. Der gebürtige Wiener wurde bei den Veilchen ausgebildet, ehe es den Mittelfeld-Denker und -Lenker im September 2014 nach Linz zog. Der 28-Jährige absolvierte 351 Pflichtpartien für die Athletiker.

Bedienen sich Wiener Violette wieder beim LASK?

FK Austria Wien (ADMIRAL Bundesliga-8.)

Zugänge: Co-Trainer Christian Wegleitner (FAK-Kooperationspartner SV Stripfing, ADMIRAL 2. Liga) - siehe Beitrag.

Abgänge: Matan Baltaxa (Maccabi Tel Aviv - siehe Beitrag).

Spekulation Zugänge: Thomas Goiginger, Peter Michorl (beide LASK - siehe Beitrag), Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad)

Spekulation Abgänge: Aleksandar Jukic (vorzeitige Vertragsauflösung), Can Keles (aktuell verliehen an Karagümrük/Interesse Besiktas Istanbul)

Bis auf Hofer keine weiteren Abgänge beim Aufsteiger?

FC Blau-Weiss Linz (ADMIRAL Bundesliga-9.)

Zugänge: bisher keine.

Abgänge: Raphael Hofer (vorzeitiges Leihende/FC Red Bull Salzburg - siehe auch HIER)

Kommt "Bregenzer Bomber" Brückler?

CASHPOINT SCR Altach (ADMIRAL Bundesliga-10.)

Zugänge & Abgänge: bisher keine.

Spekulation Zugang: Lukas Brückler (SW Bregenz, ADMIRAL 2. Liga)

Von allen 12 Bundesliga-Klubs am längsten beim Verein: WSG Tirol-Langzeittrainer Thomas Silberberger. Ob es für den 50-jährigen Innsbrucker mit den Wattenern in diesem Winter noch personelle Veränderungen geben wird?

"Ruhe vor dem Sturm" bei Wattenern?

WSG Tirol (ADMIRAL Bundesliga-11.)

Zugänge & Abgänge: bisher keine

Überzeugt deutscher Testspieler Nico Gorzel beim "Casting"?

SC Austria Lustenau (ADMIRAL Bundesliga-12.)

Zugänge: Cheftrainer Andreas Heraf (SW Bregenz) und Co-Trainer Dominik Visintainer (SC Röthis), Leo Mikic (ablösefrei, Jeonnam Dragons/Südkorea - siehe Beitrag), Kennedy Boateng (vereinslos, schon am 7.11.2023 verpflichtet)

Abgänge: Cheftrainer Markus Mader (SW Bregenz), Jonathan Schmid (Vertragsauflösung, siehe Beitrag)

Spekulation Zugang: Nico Gorzel (Testspieler/Erzgebirge Aue bis Sommer 2023, seither vereinslos)

Stand: 06.01.2024

