33 Pflichtspiele hat ADMIRAL Bundesliga-"Newcomer" FC Blau-Weiß Linz im Kalenderjahr 2023 abgespult (13 in der ADMIRAL 2. Liga sowie 17 in der Beletage), ehe es vor rund einem Monat in die wohlverdiente Winter- und Weihnachtspause ging. Infolge der gelungenen Oberhaus-Herbstsaison, nach welcher man Rang neun im Klassement bei 17 erspielten Punkten (4S, 5U, 8N) bekleidet, wurde am heutigen Montag, dem 8. Jänner 2024, - nach den Leistungstests am vergangenen Freitag - die Vorbereitung auf den "nächsten Akt", die Frühjahrssaison, aufgenommen (siehe auch HIER). Nachfolgend eine Fotostrecke vom Trainingsauftakt.

Hereinspaziert in die Frühjahrsvorbereitung, obwohl die äußeren Bedingungen Anfang Januar eher zum Skifahren als zum Fußballspielen einladen. Kristijan Dobras und Danilo Mitrovic (v.l.) marschieren vorne weg, der blau-weiße Tross folgt im Gänsemarsch.

Versammelte sich heute, am 8. Jänner, erstmals zum Mannschaftstraining im noch taufrischen Schaltjahr 2024: der Aufsteiger aus der Stahlstadt, der nach Saison-Stotterstart (ein Punkt nach fünf Runden) wahrlich den Schalter umgelegt hat und auch Husarenstreiche gegen den Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg (1:0) und Stadtrivale LASK (2:0) zelebrierte.

Ronivaldo in Reinkultur...! Der brasilianische Ballakrobat ist ein unentbehrlicher Bestandteil im Kollektiv der Scheiblehner-Schützlinge, der im heurigen Liga-Betrieb der ADMIRAL Bundesliga bereits auf neun Scorerpunkte kommt (vier Treffer, fünf Assists) - und das komplette Frühjahr steht ja noch aus.

Krempelt hier zwar nicht die Ärmel hoch, sondern zieht sich nur die Handschuhe aus, dennoch wird auf dem grünen Rasen im Donaupark wieder unermüdlich geschuftet: "Meistermacher" Gerald Scheiblehner.

Haltungsnoten quer durch die Bank "Sehr Gut"... Nach rund vierwöchiger Fußball-Pause kommt der Motor sukzessive wieder ins Laufen, ehe es Ende des Monats zum Trainingslager in die Türkei geht.

Die Jungs sind zurück aus der Winterpause und starten mit den Leistungstests in das neue Jahr! pic.twitter.com/3tFIJkAav5 — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) January 5, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at