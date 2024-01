Heute Nachmittag glühten die Leitungen bei gleich drei Teams in der ADMIRAL Bundesliga, zumal die Verletzung von SK Sturm Graz-Angriffs-Turbo Seedy Jatta zunächst als "Auslöser" für den mittlerweile fixierten Leihabbruch von Christoph Lang, der als Leistungsträger des TSV Egger Glas Hartberg ein halbes Jahr früher als geplant in die Murmetropole zurückkehrt, gesehen wurde. Doch erhärtet sich nun zusehends der Verdacht, dass der 22-jährigen Offensivspieler in der Uhrturm-Stadt nur kurz "Station macht", um den Sprung nach Wien Hütteldorf zum SK Rapid zu vollziehen.

Die brodelnde Gerüchteküche rund um Christoph Lang ist augenblicklich das Top-Thema auf dem österreichischen Transfermarkt... Bleibt er bei den "Schwoazn" oder macht der SK Rapid das Rennen um den 22-jährigen Dauerbrenner?

Aus der Oststeiermark retour nach Graz und nun nach Wien Hütteldorf?

In der Oststeiermark hat der technisch versierte offensive Mittelfeldspieler all sein Können auf den Platz gebracht, avancierte insbesondere im Verlauf der heurigen Herbstsaison zu einem absoluten Unterschiedspieler in den Reihen der Schützlinge von Markus Schopp. In allen 17 ADMIRAL Bundesliga-Partien verzeichnete der 22-Jährige Einsatzminuten (über 1.300 insgesamt), acht Scorerpunkte (fünf Treffer, drei Assists) kommen dabei nicht von ungefähr.

Seine Rückkehr zum Stammverein in der steirischen Landeshauptstadt ist mittlerweile in trockenen Tüchern, der Vertrag beim amtierenden Vizemeister und Cup-Champion läuft noch bis Juni 2025.

Ob der gebürtige Deutschlandsberger aber für die "Blackies" auflaufen oder sich bald eine grün-weiße Arbeitsmontur überstreifen wird und zum Nachfolger des vor einem Abgang stehenden Nicolas Kühn beim SK Rapid mutiert, sollte sich zeitnah offiziell weisen. Medienberichten zufolge könnte Christoph Lang bereits morgen ins Trainingslager der Hütteldorfer nach Belek nachreisen.

