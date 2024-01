Während die meisten der 12 ADMIRAL Bundesliga-Klubs in diesen Tagen in sonnigen Gefilden wie an der Türkischen Rivira, in Andalusien oder auf Malta in ihren jeweiligen Trainingscamps aktiv sind, liefert Austria Klagenfurt das Kontrastprogramm und macht Ski- und Rodelpisten "unsicher". Am Samstag standen Kapitän Thorsten Mahrer & Co. im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in Moosburg gegen NK Domžale (3:2 nach 1:2-Rückstand) noch am Kunstrasen. Schon 24 Stunden später tauschten die Violetten in Bad Kleinkirchheim ihre Fußball- in Schneeschuhe und hatten Spaß bei einer Rodelpartie.

Schon mal einstimmen... in der Frühjahrssaison wollen die Pacult-Schützlinge dann mit dem ein oder anderen Gegner in der ADMIRAL Bundesliga "Schlitten fahren".

„Der eine oder andere hockte zum ersten Mal auf einem Schlitten“

„Der Kurz-Trip hat ja fast schon Tradition. Wir sind bereits das dritte Mal im ‚Kärntnerhof‘ und fühlen uns sehr wohl. Ich habe den Eindruck, dass jeder großen Spaß daran hat, obwohl Schnee nicht für alle ein gewohntes Terrain ist. Der eine oder andere hockte zum ersten Mal auf einem Schlitten“, sagt Team-Manager Sandro Zakany.

Schon nach der Ankunft am Sonntag machte sich der Austria-Tross um Cheftrainer Peter Pacult auf eine mehrstündige Schneeschuh-Wanderung, im Anschluss daran wurde noch gerodelt. Am Montag und Dienstag stehen Ski Alpin und Langlauf zur Wahl, ehe es am Abend zurück nach Waidmannsdorf geht.

Während Sinan Karweina nach seiner Grippe in Bad Kleinkirchheim dabei ist, muss Sky Schwarz weiter das Bett hüten. Kosmas Gkezos, Simon Straudi, Bego Kujrakovic und Jonas Arweiler verzichteten beim ADMIRAL Bundesliga-Fünften ebenfalls auf den Ausflug ins Winter-Paradies, befinden sich allesamt in der Reha-Phase. Auch Jannik Robatsch fehlt, der seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer leistet.

Gipfelstürmer! Nach dem BL-Aufstieg 2021 und zwei Mal der erreichten Quali für die Meistergruppe wollen die Kärntner Violetten auch in dieser Saison wieder allzugern hoch hinaus.

Mittwoch wieder am Ball im Probegalopp vs. ASK

Das nächste Training mit Ball ist am Mittwochmorgen angesetzt, ehe dann um 18 Uhr das zweite Testspiel im Rahmen der Winter-Vorbereitung gegen den Regionalligisten ASK Klagenfurt angepfiffen wird. Weitere Duelle mit dem slowenischen Erstliga-Fünften NK Bravo am Samstag sowie den Zweitligisten Sturm Graz II (24. Jänner) folgen.

Vom 27. Jänner bis zum 3. Februar schlagen die Violetten ihr Winter-Camp in Šibenik an der kroatischen Adriaküste im Vier-Sterne-Hotel Amadria Park Ivan auf. Während der Woche in Dalmatien wird es ein Testspiel gegen den Partnerklub und Zweitliga-Zweiten HNK Šibenik sowie ein Blitzturnier mit einem weiteren Verein aus der Region geben.

