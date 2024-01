Dass der österreichische Serienmeister und nunmehrige ADMIRAL Bundesliga-Leader FC Red Bull Salzburg immer wieder für zahlreiche aufstrebende Talente als "Karrieresprungbrett" fungiert und derartig eine überaus erfolgreiche Transferpolitik pflegt, ist hinlänglich bekannt. Nun soll man in der Mozartstadt die Fühler nach Mihail Polendakov, einem 16-jährigen bulgarischen Innenverteidiger, ausgestreckt haben, der augenblicklich bei Septemvri Sofia in der 2. bulgarischen Liga sowie für die Nachwuchs-Nationalmannschaft aufläuft.

Dürfen zeitnah wohl einem 16-jährigen Top-Talent auf die Füße schauen, die - fast schon erfolgsverwöhnten - Fans des Serienmeisters FC Red Bull Salzburg.

Berichten des bulgarischen Fußball-Medienvertreters Metodi Shumanvoc zufolge, soll das mitunter "größte bulgarische Talent seines Alters" für eine dreiwöchige "Exkursion" zum Abomeister der Alpenrepublik stoßen und mit der U18 ein kurzes Trainingslager in Brasilien absolvieren sowie in einem Test-Galopp gegen den FC Bayern München mit von der Partie sein.

Am 5. Juni 2007 (!) erblickte der 1,79-Meter-Mann das Licht der Welt, durchlief in seinem jugendlichen Werdegang die komplette Nachwuchsabteilung von Septemvri Sofia und gehört seit der U16 auch dem bulgarischen Nationalteam an, in dem der Rechtsfuß nun in der U17 gar als Kapitän fungiert. Insgesamt stehen altersübergreifend nach 13 Einsätzen im Team-Dress zwei Torerfolge zu Buche.

Sein Debüt beim Tabellenführer der Vtora Liga feierte der 16-Jährige unmittelbar vor der Winterpause am 10. Dezember des Vorjahres gegen den Rangachten Spartak Pleven, kam in diesem Zuge immerhin zu acht Einsatzminuten.

Sein Vertrag in Bulgarien wurde im abgelaufenen Kalenderjahr langfristig bei Juni 2028 verlängert, würde bei einem Interesse aus dem "Bullen-Stall" demzufolge eine Ablösesumme fällig werden.

