Wie schon in den beiden letzten Jahren mischt SK Austria Klagenfurt auch in der dritten Spielzeit nach dem Aufstieg die etablierte Konkurrenz im oberen Tabellensegment auf. Das Team von Erfolgscoach Peter Pacult beendete die Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 als Tabellenfünfter und kämpft in den verbleibenden fünf Runden des Grunddurchganges erneut um ein Ticket für das "Obere Playoff". Dabei setzen die Violetten, die im Zuschauer-Ranking Rang acht belegen, im Frühjahr allen voran auf den Support ihrer Fans im weiten Rund der 28 BLACK Arena.

Sieben verbleibende Heimspiele - zwei davon im Grunddurchgang

Sieben Partien stehen im Wörthersee-Stadion noch am Programm, zwei davon sind bereits fix: Am 25. Februar (14.30 Uhr) ist Aufsteiger Blau-Weiß Linz in der 20. Runde zu Gast, ehe der SK Rapid am 10. März (17 Uhr) zum Abschluss des Grunddurchgangs nach Waidmannsdorf kommt. Spätestens dann steht fest, ob die übrigen fünf Heimspiele der Kärntner in der Meistergruppe oder der Qualifikationsgruppe stattfinden.

Zu den bisher ausgetragenen neun Heimspielen der Bundesliga-Saison 2023/24 kamen 38.745 Zuschauer, das entspricht einem Schnitt von 4305 Besuchern pro Match. In diesem Ranking belegen die Violetten den achten Platz hinter dem SK Rapid, Sturm Graz, dem LASK, Red Bull Salzburg, dem SCR Altach und Blau-Weiß Linz sowie vor Austria Lustenau, dem WAC, dem TSV Hartberg und der WSG Tirol.

Will sich von der aktuell ansehnlichen Tabellensituation nicht "blenden" lassen und den Fokus für das Frühjahr wahren: Trainer-"Urgestein" Peter Pacult.

"Wenn uns die Leute richtig pushen, setzt das noch einmal neue Kräfte frei"

„Die Mannschaft hat sich eine tolle Ausgangslage verschafft. Im Moment stehen wir über dem Strich und es ist unser großes Ziel, diese Position in den verbleibenden fünf Runden zu verteidigen. Dafür müssen wir punkten und brauchen insbesondere in den Heimspielen die Unterstützung unserer Anhänger. Wenn uns die Leute so richtig pushen, setzt das gerade in engen Situationen noch einmal neue Kräfte frei, das haben wir schon erlebt“, sagt Chefcoach Peter Pacult.

„Wir haben in unserer Anhängerschaft einen sehr treuen Kern, der dem Klub und der Mannschaft zur Seite steht und eine starke Bindung verspürt. Dafür sind wir dankbar und das wissen wir zu schätzen. Darüber hinaus würden wir uns aber wünschen, dass noch mehr Fußballbegeisterte aus Klagenfurt und der Region ins Stadion kommen und sich von unserem Team mitreißen lassen“, erklärt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Der Terminplan steht! Die ÖFBL hat die verbleibenden fünf Spieltage im Grunddurchgang der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga angesetzt.



Hier gehts zu den Terminen:https://t.co/qN2Oa9OWB4

#ska #forzaviola pic.twitter.com/6742uROCUq — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) December 19, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und RiPu-Sportfotos