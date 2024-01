Im dritten Testspiel in 2024 kassierte der SK Sturm Graz seine erste Niederlage. Nach dem 2:1-Sieg vs. HNK Rijeka/Kroatien und dem 0:0 vs. Korona Kielce/Polen, unterlag das Team von Cheftrainer Christian Ilzer am Samstagvormittag im Trainingscamp in Belek/Antalya mit 1:2 dem ungarischen Erstligisten Kecskemeti TE 1:2. Bei Teil 1 seines Samstagspiel-Doppel erzielte Alexander Prass für den Vizemeister in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer, der jedoch zu spät kam. Gleich ab 13 Uhr treffen die Steirer auf KS Cracovia/Polen. Siehe auch TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten!

Hatte Pech mit einem satten Schussball an die Torlatte, um dann in der Nachspielzeit doch noch zu scoren: Alexander Prass.

SK Sturm im Pech: Zwei Aluminiumtreffer!

Zsoter (2.) verhalt den Ungarn zu einem Auftakt nach Maß. Der SK Sturm wollte den Ausgleich. Vor der Halbzeitpause war der SK Sturm durch den 19-jährigen Tizian-Valentino Scharmer nah dran am 1:1-Ausgleich. Doch der gebürtige Innsbrucker traf die Stange (34.).

Kurz nach Wiederanpfiff triumphierte Szabo mit einem direkt verwandelten Cornerball (52.) zum 2:0 für Kecskemeti. Der SK Sturm wehrte sich gegen die drohende, erste Niederlage des neuen Jahres, doch hatte erneut Pech mit einem Aluminiumtreffer nach fulminantem Schussball von Prass (72.). Dem dann in der Nachspielzeit per Elfmeter zumindest doch noch das fällige Tor für die Grazer gelang. Dabei blieb es - 1:2 aus SK Sturm-Sicht! SK Sturm Graz: Maric - Gazibegovic, Borkovic (82. Mustafic), Affengruber, Scharner - Hierländer, Serrano (55. Stückler), Prass - Sarkaria (82. Ilic) - Grgic (55. Haider), Fuseini. Trainer: Christian Ilzer. Siehe auch: Done Deal: Offensiv-Power von Arsenal London für SK Sturm Graz

Anstoß und wenige Sekunden später ertönt der Abpfiff, wir unterliegen @KecskemetiTE mit 1:2. Um 13:00 Uhr beginnt das zweite Testspiel des heutigen Tages! #sturmgraz #Friendlies2024 #STUKTE

____________

STU 1:2 KTE |⏱️90+6' | https://t.co/tfVyBog4xl pic.twitter.com/g0pC8LTLAX — SK Sturm Graz (@SKSturm) January 20, 2024

Fotocredit: RiPu