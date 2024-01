Drei Wochen vor seinem Liga-Start beim LASK (Sonntag, 11.02.2024, 17 Uhr) ist der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt auch im dritten Testspiel der Winter-Vorbereitung unbesiegt geblieben. Auf dem erst am Vormittag vom Schnee geräumten Kunstrasen in Moosburg trennte sich das Team von Cheftrainer Peter Pacult vor 100 Zuschauern vom slowenischen Erstliga-Fünften NK Bravo mit 1:1 (0:1). Das Ausgleichstor für die überlegenen Kärntner Violetten erzielte Sinan Karweina. Siehe auch TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten.

Während sich bereits ausländische Klubs um Sinan Karweina "reißen", macht der 24-jährige, deutsche Offensivakteur und einer der vier Führenden der aktuellen BL-Torschützenliste mit dem neuen Jahr da weiter, wo der Austria-Angreifer im Herbst aufhörte...mit dem Toreschießen.

Neuzugang Ali Loune noch nicht im Klagenfurter Kader

Im Vergleich zum Match drei Tage zuvor gegen den ASK (5:4) veränderte der Trainer seine Startelf auf drei Positionen. Christopher Wernitznig , Rico Benatelli und Florian Jaritz rückten in die Mannschaft, Solomon Bonnah, Christopher Cvetko und Nicolas Binder mussten ihren Platz freimachen. Ali Loune, der am Freitag als erster Winter-Zugang vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg verpflichtet worden war, stand noch nicht im Kader, steigt Montag ins Teamtraining ein.

Vor Tormann Phillip Menzel bildeten Nikola Djoric, Kapitän Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Wernitznig und Till Schumacher auf den Seiten sowie Benatelli, Turgay Gemicibasi und Andy Irving im Zentrum den Vorzug. Im Angriff durften Sebastian Soto und Jaritz von Beginn an auflaufen.

Die Hausherren traten in der Anfangsphase zwar bestimmend auf, mussten aber früh einen Gegentreffer hinnehmen: Ein Schuss von Lan Hribar (7.) aus 16 Metern wurde abgefälscht und senkte sich unhaltbar für Menzel ins Netz. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatte die Austria deutlich mehr Ballbesitz, fand aber kein Mittel gegen die kompakt stehenden Slowenen, die ihrerseits auf Umschaltmomente lauerten.

Gemicibasi bedient Karweina beim 1:1-Ausgleichstor

Mit Beginn des zweiten Durchgangs nahm Pacult sechs Wechsel vor: Wimmer, Wernitznig, Schumacher, Benatelli, Soto und Jaritz hatten Feierabend, Jannik Robatsch, Bonnah, Matthias Dollinger, Cvetko, Karweina und Binder erhielten ihre Bewährungschance. Später folgte Sky Schwarz (70.) für Dollinger.

Die Waidmannsdorfer waren auch nach dem Seitenwechsel das überlegene Team. Es dauerte aber bis zur 69. Minute, ehe sie sich für ihren Aufwand auch belohnten: Gemicibasi setzte Karweina mit einem Steckpass in Szene, der zunächst am Keeper der Gäste scheiterte, die Kugel aber im zweiten Anlauf zum verdienten Ausgleich über die Linie drückte. Auch in der Schlussphase trat das Pacult-Team dominant auf, verpasste aber den Sieg.

Nach einem freien Sonntag wird die Vorbereitung auf den zweiten Teil der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 zum Wochenbeginn fortgesetzt. Am Mittwoch (17 Uhr) steht ein weiterer Test am Programm, dann kommt Zweitligist SK Sturm Graz II.

Samstag geht es ins Trainingslager nach Šibenik an der kroatischen Adria-Küste. Dort bezieht der Austria-Tross für eine Woche Quartier im Amadria Park Hotel Ivan.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at