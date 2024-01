Am heutigen Samstagnachmittag pilgerte der Tross des noch sieglosen ADMIRAL Bundesliga-Schlusslichts SC Austria Lustenau über die Landesgrenzen in Richtung Süddeutschland, um sich am Campus des Rekordmeisters mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu messen. Nach einem raschen Führungstreffer der Hausherren gelang der Truppe von Neo-Cheftrainer Andreas Heraf eindrucksvoll der Turnaround und hernach ein klar ausfallender 4:1-Testspielerfolg - der zweite im zweiten Probe-Galopp. Getroffen hat u.a. Neuzugang Leo Mikic. Siehe auch: Fahrpläne aller Bundesligisten.

Behielten die Oberhand und vermochten einen Rückstand in einen klaren Testspielsieg zu drehen: die Schützlinge von Andreas Heraf um Daniel Tiefenbach.

FC Bayern München II 1:4 (1:1) SC Austria Lustenau

Samstag, 20. Jänner 2024 | 14.00 Uhr | Campus FC Bayern München

Tore: Wimmer bzw. Cisse (2), Mikic, Rhein

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at