Nach dem 6:1-Auftaktsieg in die Vorbereitung über SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen musste sich der ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger und nunmehrige Tabellenneunte FC Blau-Weiß Linz im zweiten Probe-Galopp gegen Regionalligist Union Gurten, der schon dem SK Rapid im UNIQA ÖFB-Cup "das Fürchten lehrte", beweisen und bewältige den Härtetest beim 2:0-Erfolg bravourös. Bereits am morgigen Sonntag schlägt der Mannschaftstross aus dem Donaupark im Türkei-Trainingslager in Side seine Zelte auf. Siehe auch: Winter-Programm aller Erstligisten.

Der Frühjahrsauftakt naht in großen Schritten, umso bedeutsamer ist eine gelungene Vorbereitung... Heute gab es für die Schützlinge von Gerald Scheiblehner im zweiten Test den zweiten Sieg zu zelebrieren.

FC Blau-Weiß Linz 2:0 (1:0) Union Gurten

Samstag, 20. Jänner 2024 | 16:30 Uhr | Kunstrasen - OÖ Verbandsanlage (Daimlerstraße 37)

Torfolge: 1:0 Dobras (6.), 2:0 Feiertag (80.).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at