Sékou Koïta, Dorgeles Nené (beide FC Red Bull Salzburg) und Amadou Dante (SK Puntigamer Sturm Graz) bleiben mit Mali beim Afrika Cup weiter unbesiegt. Nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen Südafrika hatte sich das ADMIRAL Bundesliga-Legionärs-Trio mit seinem Nationalteam in Korhogo gegen Tunesien allerdings mit einem 1:1 (1:1) zu begnügen.

Stand in beiden Spielen für Mali in der Startelf: Sékou Koïta. Beim 2:0-Sieg vs. Südafrika spielte der 24-jährige Salzburger Stürmer 87 Minuten, ehe für ihn in den Schlussminuten sein Vereinskollege Dorgeles Nené kam. Gestern absolvierte Koïta 70 Minuten gegen Tunesien.

Dorgeles Nené kam für Ex-Salzburger Amadou Haidara

Der 24-jährige Flügelstürmer Lassine Sinayoko (AJ Auxere) hatte Mali in der 10. Spielminute in Führung gebracht, Hamza Rafia glich zehn Minuten später für Tunesien zum 1:1-Endstand aus.

RBS-Stürmer Sékou Koïta stand bei seinem 24. Länderspiel für Mali wieder in der Startelf und wurde in der 70. Minute gegen Fousseni Diabaté ausgetauscht. Eine Minute zuvor war Dorgeles Nene für Amadou Haidara (ehemals RB Salzburg, jetzt RB Leipzig) eingewechselt worden. Während SK Sturm Graz-Linksverteidiger Amadou Dante auf der Bank blieb und auf seinen neunten Länderspieleinsatz zu warten hat.

Mit vier Punkten ist Mali vorerst Spitzenreiter in Gruppe E vor dem letzten Gruppenspiel-Gegner Namibia (Mittwoch, 24.01.), der heute das noch punktlose Südafrika empfängt. Tunesien ist bei einem Zähler aktuell Dritter. In Gruppe D gewann Angola (4 Punkte) in Bouake gegen Mauretanien (0) mit 3:2. Vorne dabei mit vier Zählern ist Burkina Faso, das gegen Algerien (2) ein 2:2-Remis holte.

Konaté morgen im letzten Gruppenspiel um Aufstieg in K.o-Runde

Bereits am Donnerstag unterlag Karim Konaté mit Gastgeber Elfenbeinküste gegen Nigeria durch ein Elfmetertor von Troost-Ekong (55.) mit 0:1. Der Salzburger Top-Torjäger wurde sechs Minuten vor Spielende eingewechselt, konnte die Niederlage der Ivorer jedoch nicht verhindern. Im abschließenden Spiel der Gruppe A treffen Konaté & Co., die derzeit drei Zähler auf dem Konto haben (2:0-Auftaktsieg vs. Guinea-Bissau) am Montag auf Äquat'guinea.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty