"Gemeinsam endlich zuhause", unter diesem Motto hat der ADMIRAL Bundesliga-Dritte aus der Stahlstadt nun endgültig seinen Umzug auf die Gugl erfolgt! Nach der Eröffnung der Raiffeisen Arena am 24. Februar des Vorjahres setzte der LASK am Montag einen weiteren Meilenstein, worüber bereits vorhin berichtet wurde. Die Profimannschaft sowie der gesamte Betreuerstab übersiedelten ebenfalls ins neue Stadion - damit sind alle Abteilungen der Schwarz-Weißen am Froschberg wieder unter einem Dach vereint.

Packt fleißig mit an: Neuzugang Valon Berisha, der sichtlich Freude am "neuen Zuhause" seines neuen Arbeitgebers hat.

Sportliches und Organisatorisches wieder unter einem Dach vereint

Am Vormittag packten alle Kaderspieler und Trainer mit an, um den Umzug vom Trainingszentrum in Pasching in die Raiffeisen Arena zu vollenden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Spielern, Trainern, Staff und Büromitarbeitern betrat die Mannschaft am Nachmittag erstmals den Rasen am neu errichteten Trainingsfeld und absolvierte dort ihre erste Einheit.

Damit sind nun endgültig alle Abteilungen des Klubs in der Raiffeisen Arena unter einem Dach vereint. Die Athletiker werden nun sämtliche Trainingstage im Stadion verbringen und können dabei die vorhandene Infrastruktur inklusive des Spielerzimmerbereiches nutzen.

Trainieren fortan direkt auf dem Areal ihres neuen "Schmuckkastens": die Schützlinge von Thomas Sageder.

"...haben weiteren, wichtigen Schritt gesetzt"

CEO Dr. Siegmund Gruber: „Mit dem Umzug der Profimannschaft in die Raiffeisen Arena haben wir einen weiteren, wichtigen Schritt gesetzt. Wir schaffen es so, dass wir die Bereiche Sport, Wirtschaft, IT und Arena Eventmanagement unter einem Dach vereinen und rücken durch die kurzen Wege als Verein noch enger zusammen. Das wird uns in unserer Entwicklung weiter voranbringen.“

Fotocredit: LASK