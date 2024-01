Dass die Zeit für den LASK im Übergangs-Quartier in Pasching eine Deadline hat, war klar. Im November 2022 absolvierten die Linzer dort ihr letztes ADMIRAL Bundesliga-Spiel (1:1 vs. SK Sturm Graz), ehe Ende Februar 2023 gegen den SC Austria Lustenau (1:0) die neue Raiffeisen Arena eingeweiht wurde. Statt in Pasching wird der Liga-Dritte, der seit Freitag aus dem Trainingscamp in Belek/Antalya zurück ist, ab sofort laut OÖN auch auf der Linzer Gugl trainieren. Mit einem taufrischen Talent vom FC Bayern München II als zweiten Winter-Neuzugang! Siehe auch Winter-Transfers der ADMIRAL Bundesligisten!

Historischer Moment für Lucas Copado am 7. Jänner 2022 vor seiner Einwechslung bei seinem Bundesliga-Debüt für den FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. In der Schlussphase bildete der damals 17-jährige Münchener das Sturmduo mit Robert Lewandowski. Links EX-FCB-Coach Julian Nagelsmann, inzwischen DFB-Bundestrainer.

LASK bindet FC Bayern-Talent bis Sommer 2028

Denn wie der LASK soeben vermeldet, kommt Lucas Copado (geb.: 10.01.2004 in München) von der 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Linzern.

Der seit wenigen Tagen 20-jährige Neffe von Hasan Salihamidžić (im vergangenen Mai als Sportvorstand beim FC Bayern entlassen und dessen Sohn Nik beim FC Bayern II spielt) hatte noch bis Saisonende einen Vertrag bei der 2. Mannschaft der Münchner und beeindruckte in der Herbstsaison in der Regionalliga Bayern mit zehn Toren und fünf Assists in 17 Einsätzen.

Unter dem ehemaligen FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann feierte der Ex-DFB-U18-Nationalspieler (drei Einsätze, ein Tor) mit spanischen Wurzeln sogar sein Bundesliga-Debüt und wurde am 7. Jänner 2022, kurz vor seinem 18. Wiegenfest, im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena in der 75. Minute eingewechselt.

Der Rechtsfuß vermochte neben Torgarant Robert Lewandowski damals jedoch die 1:2-Heimpleite gegen die Fohlen vom Niederrhein um ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer nicht mehr abzuwenden.

Der ehemalige Torjäger und aktuelle Geschäftsführer Sport des LASK, Radovan Vujanovic, mit seiner neuen Stürmer-Hoffnung Franciso Copado.

„Erfüllt uns mit großer Freude, dass sich Lucas trotz zahlreicher Angebote für den LASK entschieden hat"

Der siebenfache deutsche Nachwuchs-Nationalspieler war im Alter von 12 Jahren aus der Talenteschmiede der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern gekommen. Für die Zweit-Vertretung des deutschen Rekordmeisters verbuchte Copado in 65 Einsätzen 23 Treffer und 20 Vorlagen.

Nun schloss sich der Sohn des ehemaligen deutschen Bundesligaprofis Francisco Copado langfristig dem LASK an und wird bereits in der Frühjahrssaison für die Athletiker auf Torejagd gehen.



Radovan Vujanovic, Geschäftsführer Sport: „Es erfüllt uns mit großer Freude, dass sich Lucas trotz zahlreicher Angebote für den LASK entschieden hat. Er verfügt über enormes Potenzial und seine Verpflichtung zeigt, dass wir für junge, hochveranlagte Spieler eine attraktive Adresse sind.“

Die ersten Schritte in der Raiffeisen Arena⚫️⚪️ pic.twitter.com/btT83atPxy — LASK (@LASK_Official) January 22, 2024

Neue Trainings-Komfortzone neben Raiffeisen Arena auf Gugl

Lucas Fernando Copado Schrobenhauser (so sein vollständiger Name) darf sich nun auf Übungseinheiten auf den neuen Trainingsplätzen neben der Raiffeisen Arena freuen. Der Umzug war übrigens laut OÖN erforderlich durch einen Bescheid der Gemeinde Pasching (Linz-Land), die mit den Anrainern vereinbarte, dass künftig kein Profifußball dort mehr gespielt werden darf.

Die neue Trainingsstätte am Froschberg bietet Kapitän Robert Žulj & Co. mehr Komfort, mit kurzen Wegen und sogar Zimmern, um zwischen den Trainingseinheiten "Siesta" zu halten. Während im voestalpine-Stadion in Pasching künftig nur mehr die LASK-Ladies, die Amateure und der Nachwuchs der Athletiker trainieren.

Seine Generalprobe auf die erste Pflichtpartie des Jahres, dem Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den FC Red Bull Salzburg (Freitag, 02.02.2024, 18 Uhr, Raiffeisen Arena, Ligaportal-Liveticker) absolviert der LASK allerdings noch in Pasching. Am kommenden Freitag, den 26. Jänner, ab 14 Uhr gegen FK Podbrezovar in der "XXL-Version" über 2 x 90 Min.!

⚽️ Weiterer Sektor für den Cup-Schlager gegen den FC Red Bull Salzburg geöffnet: https://t.co/LXv28lk8aV pic.twitter.com/9S3i0E2Ejs — LASK (@LASK_Official) January 22, 2024

Fotocredit: IMAGO/Sven Simon und LASK