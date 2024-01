Im Rahmen seines Donnerstag-Doppelpacks an Testspielen in seinem bis morgen andauernden Winter-Trainingscamps an der türkischen Riviera trennte sich der SK Rapid am Vormittag im Duell mit dem ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC mit 1:1 (0:1). Das Tor für die Grün-Weißen erzielte Youngster Nikolas Sattlberger. Siehe auch Testspiele der ADMIRAL Bundesligisten. Im zweiten Spiel des heutigen Tages kommt es für die Hütteldorfer in Belek/Antalya um 17 Uhr türkischer Zeit (15 Uhr, MEZ) zum zweiten Probegalopp des Tages gegen den polnischen Erstligisten Legia Warschau.

Nikolas Sattlberger schraubte sich in der Schlußphase am höchsten und verwertete einen Cornerball per Kopfball (86.) zum 1:1-Endstand. Mit der letzten Aktion der Partie wäre dem seit einer Woche 20-jährigen Wiener beinahe ein weiterer Kopfballtreffer gelungen (90.+6, Torstange).

Cheftrainer Robert Klauß setzte 14 Akteure ein

Was Informatives zum Gegner: Szeged 2011 FC oder Szeged-Csanád Grosics Akadémia ist ein ungarischer Fußballverein aus Szeged. Der Verein, der der römisch-katholischen Diözese Szeged-Csanád gehört, wurde nach dem legendären ungarischen Torhüter Gyula Grosics benannt. Die Schwarz-Blauen tragen ihre Heimspiele im Szent Gellért Fórum aus.

Zum Spiel: Um 11 Uhr Ortszeit stand im Susesi Sport Center das erste von zwei Spielen an diesem Donnerstag für den SK Rapid auf dem Programm. Lange blieben Torszenen auf beiden Seiten Mangelware, lediglich Furkan Dursun verfehlte von der Strafraumgrenze knapp das Gehäuse des ungarischen Zweitligisten (8.). Der kam gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel, konnte auch einen Versuch an die Außenstange verbuchen.

In der 43. Minute gingen die Magyaren in Führung, ein Biro-Schuss von der Strafraumgrenze wurde unhaltbar für Paul Gartler abgefälscht. Der heute als Kapitän aufgelaufene Keeper konnte kurz darauf einen schönen Volley aus kurzer Distanz mit einer starken Parade entschärfen und so ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Youngster Wydra & Sattlberger wiederholt im Duett

Mit drei Änderungen startete die Elf von Coach Robert Klauß in die zweite Halbzeit. In einem von einem solid agierenden Schiedsrichter-Team aus Estland intensiv geführten Match blieben für Grün-Weiß hochkarätige Torchancen über weite Strecken aus, auf der Gegenseite konnte sich der eingewechselte Goalie Bernhard Unger einmal mit einer Glanzparade auszeichnen.

In der Schlussphase gelang dann nach einer Standardsituation doch noch der Ausgleich, nach einem schön getretenen Eckball von Philipp Wydra setzte Nikolas Sattlberger das Leder unhaltbar per Kopfball in die Maschen.

In der letzten Situation der Partie wäre dann mit einer fast deckungsgleichen Aktion noch der Siegestreffer gelungen, doch nach einer Freistoßflanke von Wydra verhinderte dieses Mal die Innenstange ein weiteres Kopfballtor von Sattlberger. Daher blieb es beim 1:1-Remis als Endstand.

SK Rapid - Szeged 2011 FC 1:1 (0:1)

Tore: Sattlberger (86.); Biro (43.)

SK Rapid: Gartler (46. Unger); Oswald, Tambwe-Kasengele, Sollbauer, (46. Pejić), Moormann; Sattlberger, Bajlicz; Kaygin, Zivković; Dursun, Mayulu (46. Wydra). Trainer: Robert Klauß.