Im Rahmen seines Donnerstag-Doppelpacks an Testspielen im bis morgen andauernden Winter-Trainingscamp an der türkischen Riviera kassierte der österreichische Vizemeister SK Sturm Graz am Vormittag im Duell mit dem polnischen Erstligisten Pogoń Stettin eine überraschend deutliche 1:6- (Halbzeit 0:1)-Niederlage. Das Ehrentor für die Steirer gelang nach 0:5-Spielstand dem 18-jährigen Leon Grgic (77.). Siehe auch Testspiele der ADMIRAL Bundesligisten. Im zweiten Probegalopp des heutigen Tages geht es am Nachmittag ab 14:30 Uhr (MEZ) für die "Blackies" in Belek/Antalya gegen SK Dnipro-1/Ukraine.

Was war da los, Christian Ilzer? Auch wenn es "nur" ein Testspiel war, ist eine derartige Klatsche wie gegen den Tabellensechsten der polnischen Liga für den erfolgsverwöhnten 46-jährigen SK Sturm-Cheftrainer äußerst ungewöhnlich. Ein Lichtblick war das Comeback von Abwehrchef Gregory Wüthrich nach Verletzung.

Ex-LASKler Efthymios Koulouris ebenso per Doppelpack wie Ulvestad & Zahovic

Torfolge: 0:1 Ulvestad (24.), 0:2 Koulouris (50.) , 0:3 Ulvestad (66.), 04 Koulouris (69.), 0:5 Zahovic (72.), 1:5 Grgic (77., Assist Wlodarczyk), 1:6 Zahovic (86.).

Bes. Vorkommnis: SK Sturm-Keeper Bignetti pariert Elfer von Bichakhchyan (78.).

SK Sturm Graz: Maric (46. Bignetti) - Geyrhofer, Wüthrich (79. Haider), Borkovic, Scharmer, Hierländer (K, 61. Stückler)), Johnston, Camara, Böving (61. Grgic), Serrano, Wlodarzyk.