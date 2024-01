Der deutsche Bundesligist 1. FC Union Berlin, alias die "Eisernen," bleiben als solche rufgerecht dran an Marco Grüll und lassen in dieser Winter-Transferperiode laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg beim Flügelstürmer des SK Rapid nicht locker. Nachdem mit dem 1. FSV Mainz 05 ein anderer Bundesliga-Klub aus dem Rennen um den 25-jährigen, gebürtigen Pongauer, der mit den Hütteldorfern noch bis morgen im türkischen Trainingscamp in Belek weilt und heute Nachmittag in der Startelf im Testspiel gegen Legia Warschau steht, ausgestiegen ist. Auch vom Interesse des VfL Bochum ist nichts mehr zu hören.

Wechselt Marco Grüll von der österreichischen in die deutsche Bundeshauptstadt? Laut SKY will der SK Rapid seinen agilen Außenstürmer nachwievor nicht ziehen lassen.

"Sie wollen ihn aktuell noch nicht freigeben"

Mit dem deutschen Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) hat der SK Rapid diesen Winter bereits einen "Wirbelwind" verloren. In Deutschland schließt das Transferfenster am 1. Februar, in Österreich ein paar Tage später am 6. Februar. Es bleibt spannend beim nach Kühn zweiten "Kaugummi-Thema" des Winters beim österreichischen Rekordmeister.

Markus Katzer, Geschäftsführer Sport bei den Hütteldorfern, erteilte vor Wochen bereits ein Veto betreff eines Abgangs von Marco Grüll, dessen Vertrag bei den Grün-Weißen diesen Sommer ausläuft. Gibt Katzer bei entsprechender Ablösesumme doch nach bzw. den vierfachen ÖFB-Teamspieler, dessen Marktwert sich derzeit bei 3 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.at) beläuft, doch noch ab?

Sky Experte Florian Plettenberg weiß: "Rapid bleibt weiterhin ein harter Verhandlungspartner, sie wollen ihn aktuell noch nicht freigeben."

Cheftrainer Robert Klauß schickt folgende elf Rapidler in das finale Vorbereitungsspiel in Belek gegen Legia Warschau -

ab 15:00 live auf RAPID TV, präsentiert von Wein Burgenland! ⚽



𝙇𝙞𝙫𝙚𝙨𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢

📺 https://t.co/bE8Fi11atX#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/PuEiusLS1A — SK Rapid (@skrapid) January 25, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL