Die seit Jahren überaus erfolgreiche Scoutabteilung des FC Red Bull Salzburg ist mal wieder in Mali fündig geworden. So vermeldet der Serienmeister aus der Mozartstadt heute in seiner Klubaussendung die Verpflichtung vom 18-jährigen Stürmer-Talent Gaoussou Diakité. Siehe auch Winter-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Diakité zunächst zu Kooperationspartner und Zweitligist FC Liefering

Der Youngster wechselt vom Guidars FC aus Mali zu den Roten Bullen, wo er einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterzeichnet. Der Angreifer wird in Salzburg vorerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering eingesetzt.

Mit den Offensivakteuren Sekou Koita und Dorgeles Nene, beide derzeit beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste, stehen aktuell zwei Spieler aus Mali im Bundesliga-Kader von Cheftrainer Gerhard Struber.