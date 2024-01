Erst im August des Vorjahres war Boris Moltenis zum ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau gestoßen, nun verschlägt es den heute 24-jährigen Abwehrmann zurück zu seinem Ex-Klub FC Sochaux-Montbéliard in die dritte französische Liga. In seiner kurzen Schaffenszeit im Ländle brachte es der Defensivakteur, dessen Kontrakt noch bis 2025 gelaufen wäre, auf elf Einsätze, sieben Mal startete er von Beginn an. Im Zuge der Frühjahrsvorbereitung wurde der Rechtsfuß im Team von Neo-Cheftrainer Andreas Heraf nicht mehr berücksichtigt. Siehe auch: Winter-Transferliste.

Sein Kurzzeitengagement im Ländle sollte zu keiner Erfolgsgeschichte werden: Boris Moltenis war weniger als ein halbes Jahr beim ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht tätig.

ℹ️ Boris Moltenis wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Sochaux-Montbéliard nach Frankreich.



Wir danken für den Einsatz in den vergangenen Monaten und wünschen dir für deine private und sportliche Zukunft alles Gute, Boris! 🙏 pic.twitter.com/i0SUC4RZ3k — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) January 26, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at