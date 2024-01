Im Rahmen seines einwöchigen, bis morgen andauernden Trainingscamps im türkischen Side/Antalya absolvierte der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenneunte FC Blau-Weiß Linz heute sein letztes von gesamt zwei Testspielen. Nach dem 0:0 am Mittwoch gegen den ungarischen Erstligisten Paksi FC kassierte der Aufsteiger gegen den 14-fachen polnischen Meister Górnik Zabrze trotz zweimaliger Führung am Ende eine 2:3-Niederlage. Siehe auch Testspiel-Übersicht. Cheftrainer Gerald Scheiblehner - siehe Ligaportal-Gespräch - gab gesamt 23 Akteuren Einsatzzeiten. Darunter auch Top-Torjäger Ronivaldo, der sein Comeback feierte.

Bescherte den Blau-Weißen die 1:0-Pausenführung: Der 24-jährige Stürmer Paul Mensah aus Ghana. Für den nach der Pause Mehmet Ibrahimi kam, der sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnte.

Im Finish dreht Górnik Zabrze die Partie - Comeback Ronivaldo!

Stürmer Paul Mensah hatte das Team von Cheftrainer Gerald Scheiblehner vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht (17.). Nach dem Wechsel glich der 21-jährige Berliner Lawrence Ennali per Elfmeter zum 1:1 aus (61.). Postwendend brachte der 20-jährige kosovo-deutsche Mehmet Ibrahihmi die Oberösterreicher erneut in Führung (62.).

Doch in der Schlussphase drehte die Mannschaft des 61-jährigen polnischen Coaches Jan Urban das Test-Match. Ennali markierte erneut per Elfer den Ausgleich, ehe dem 23-jährigen Abwehrspieler Kryspin Szcześniak noch der "Luckypunch" für Górnik Zabrze zum 3:2-Endstand gelang.

Erfreulich auf Linzer Seite: Das Comeback nach Verletzungspause von Toptorjäger Ronivaldo in den letzten 20 Spielminuten. Der 34-jährige Brasilianer erlitt Anfang Dezember eine Außenbandverletzung am Knöchel.

In Halbzeit zwei 12 neue Gesichter

Gornik Zabre vs. FC Blau-Weiß Linz (Side) 3:2 (0:1)

FC Blau-Weiß Linz: Schmid (46. Radulovic) - Haudum (46. Windhager), Maranda (46. Tursch), Strauss (K, 46. Pasic) - Gölles (46. Schantl), Koch (46. Brandner), Briedl (46. Krainz), Pirkl (46. Soares) - Mensah (46. Ibrahimi), Feiertag (35. Dobras, 70. Ronivaldo), Noß (46. Seidl).

Torfolge: 0:1 Mensah (17.), 1:1 Ennali (61., EM), 1:2 Ibrahimi (62.), 2:2 Ennali (82., EM), 3:2 Szcześniak (89.).

Für den Tross der Blau-Weißen geht es am morgigen Montag nach Linz zurück. Es folgen zwei weitere intensive Trainingswochen, ehe am Samstag, den 10. Februar, das erste Meisterschaftsspiel im neuen Jahr auf dem Programm steht. Ab 17 Uhr im Ländle beim SCR Altach am Schnabelholz (Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at