Seit Samstag residiert der ADMIRAL Bundesliga-Fünfte aus Waidmannsdorf, der SK Austria Klagenfurt, im kroatischen Šibenik und nahm es in diesem Zuge am heutigen Dienstagnachmittag mit dem dort beheimateten HNK Šibenik in einem Test-Galopp auf. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte gingen die "Visiere hoch" und folgten vier Treffer in Akt zwei, die in einem 3:1-Erfolg des Tabellenzweiten der zweithöchsten kroatischen Spielklasse, der 2. HNL, und in der ersten Niederlage für die Violetten im fünften Anlauf in 2024 mündeten. Siehe auch: Testspiel-Rundumblick.

Bevor am kommenden Samstag noch ein Blitz-Turnier in Šibenik und eine Woche später der Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga bevorsteht, sah Cheftrainer Peter Pacult heute eine Niederlage seiner Schützlinge.

Beständigkeit in der Startelf im Vergleich zum letzten Testspiel

Der Trainer der Violetten, Peter Pacult, vertraute im Duell mit dem Partnerklub aus Dalmatien auf dieselbe Startelf, die schon sechs Tage zuvor am Kunstrasen in Moosburg gegen Zweitligist Sturm Graz II (3:1) erfolgreich gewesen war. Er setzte zudem erneut auf das 4-4-2-System.

Vor Tormann Marco Knaller bildeten Christopher Wernitznig, Kapitän Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher die Abwehrreihe. Im Mittelfeld erhielten Turgay Gemicibasi und Christopher Cvetko auf den Halbpositionen sowie Rico Benatelli und Andy Irving im Zentrum den Vorzug. Im Sturm kamen Sebastian Soto und Sinan Karweina von Beginn an zum Einsatz.

Kroaten vom Start weg griffig und gefährlich

Die Hausherren ließen von Beginn keinen Zweifel daran aufkommen, dass man den „großen Bruder“ aus Österreich ärgern wolle. Sie gingen in den Zweikämpfen kernig zu Werke und kamen durch Josip Majic (7.) zur ersten Chance, doch sein Flachschuss strich vorbei. Auf der anderen Seite schlenzte Wernitznig (22.) einen Freistoß aus 20 Metern an die Außenstange.

Auch in der Folgezeit hielt Šibenik die Partie offen, stand kompakt und setzte offensiv Nadelstiche: Knaller war bei einer Direktabnahme von Ivan Bozic (27.) am Posten. Die Waidmannsdorfer wiesen zwar mehr Ballbesitz auf, taten sich aber in der Vorwärtsbewegung schwer. Die beste Möglichkeit ergab sich nach einer Kombination über Soto und Karweina, der für Gemicibasi (42.) auflegte – knapp am Kasten vorbei.

Sebastian Soto und die Kärntner Violetten hatten im Test-Galopp in Kroatien erstmals im heurigen Kalenderjahr das Nachsehen.

Selbst Ausgleichstreffer brachte Heimische nicht ins Grübeln

Mit Beginn der zweiten Halbzeit nahm Pacult zwei Veränderungen vor: Wernitznig und Soto hatten Feierabend, Solomon Bonnah und Nicolas Binder erhielten ihre Bewährungschance. Später folgten Nikola Djoric, Jannik Robatsch, Ali Loune, Sky Schwarz und Florian Jaritz (61.) für Mahrer, Wimmer, Benatelli, Irving und Karweina sowie Matthias Dollinger (75.) für Schumacher.

Wer meinte, die Kroaten würden nachlassen, sah sich getäuscht. Im Gegenteil, sie drehten nach dem Seitenwechsel auf und belohnten sich früh mit dem Führungstreffer. Carlos Torres (48.) kam (zu) frei zum Schuss und versenkte die Kugel im kurzen Eck. Ein Weckruf für die Austria, die deutlich die Schlagzahl erhöhte. Zehn Minuten nach dem Rückstand traf Karweina zunächst die Latte, doch Mahrer staubte trocken ab - 1:1!

Das Spiel kippte aber nicht, denn der kroatische Zweitliga-Zweite ließ keineswegs nach und nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Klagenfurter Abwehr gnadenlos aus. Bruno Brajkovic (69.) sorgte mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für die erneute Führung. Doch damit nicht genug: Ivan Delic (71.) machte für die Gastgeber den Deckel drauf.

Am Mittwoch wird die Vorbereitung mit einer Trainingseinheit am Morgen fortgesetzt, am Nachmittag haben die Profis aus der Kärntner Landeshauptstadt frei. Vor der Abreise aus dem Winter-Camp steht am Samstag ein Blitz-Turnier mit einem weiteren Spiel gegen HNK Šibenik (13 Uhr) sowie den bosnischen Double-Gewinner HSK Zrinjski Mostar (14.30 Uhr) am Programm.

HNK Šibenik 3:1 (0:0) SK Austria Klagenfurt

Testspiel, Stadion Šubićevac, 250 Zuschauer

Torfolge: 1:0 Carlos Torres (48.), 1:1 Thorsten Mahrer (58.), 2:1 Bruno Brajkovic (69.), 3:1 Ivan Delic (71.).

