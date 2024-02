Ein zentrales Thema rund um den SK Rapid war in den vergangenen Tagen neben dem heute Abend im Allianz Stadion anstehenden UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten (18:10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), auch das Transferpoker um Offensivkraft Marco Grüll. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe sich der 25-Jährige, der Wien Hütteldorf im Sommer ob seines auslaufenden Vertrages ablösefrei verlassen kann, nun für einen neuen Arbeitgeber in Deutschland entschieden - und bliebe demzufolge ein Grün-Weißer...

Auf der Linksaußen-Position eine tragende Kraft im Angriffsspiel der Hütteldorfer... Zumindest noch bis Sommer, denn dann läuft der Kontrakt von Marco Grüll im Wiener Westen aus und der bisher 12-fache Saisontorschütze wäre ablösefrei zu haben.



Vom den Grün-Weißen aus Wien zu den Grün-Weißen bei Werder?

Wie zunächst das Medium "Deichstube" berichtet hatte, sei sich Marco Grüll mit den Verantwortlichen des SV Werder Bremen über ein Engagement ab der kommenden Spielzeit einig. Auch Sky-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet kurz darauf den Transfer und meint sogar etwas von einem unterschriebenen Vertrag zu wissen.

Aktuell stehen mit Marco Friedl und Romano Schmid zwei ÖFB-Spieler bei den Werderanern unter Vertrag. Mit Marco Grüll, der bislang vier Einsätze im Dress des Nationsteams vorzuweisen hat, würde sich demzufolge ein rot-weiß-rotes Team-Trio beim derzeit Tabellenachten der deutschen Bundesliga formieren.

Insgesamt spulte der 25-Jährige beim SK Rapid bis dato 116 Pflichtspiele ab, dabei gelangen im 63 Scorerpunkte (37 Treffer, 26 Assists). Sein Marktwert laut transfermarkt.at beläuft sich auf rund drei Millionen Euro.

🚨🟢 Yes, Marco Grüll will join @werderbremen in summer on free deal!



➡️ It’s all done and signed with the 25 y/o left wing!



Mainz has been interested in winter. Union Berlin couldn’t find an agreement with Rapid Wien. Werder made the race now.



First call: @DeichStube |… pic.twitter.com/Yq05LVE4VR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 3, 2024

Fotocredit: Josef Parak