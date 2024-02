Mit 40 Gegentoren war ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau in der Herbstsaison in 17 Runden die "Schiessbude der Liga". Mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Matheus Lins soll für die Frühjahrssaison die Abwehr nun stabilisiert werden. Der 22-jährige Brasilianer ist kein Unbekannter im Ländle und der fünfte Spieler-Neuzugang der Vorarlberger in diesem Winter. Siehe auch Übersicht! In der ersten Pflichtpartie des neuen Jahres trifft der Tabellenletzte im Kellerduell am kommenden Sonntag auf den Vorletzten WSG Tirol (Tivoli Innsbruck, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Mit Lins, respektive seiner Verpflichtung, beginnt sie...die neue Trainingswoche bei Austria Lustenau.

"...bringt er sehr viel mit, was einen guten Innenverteidiger ausmacht"

Kurz nach der Rückkehr aus dem Trainingslager konnte der SC Austria Lustenau die Verpflichtung von Matheus Lins (geb.: 24.03.2001 in Praia Grande/Brasilien) fixieren. Nachdem alle rechtlichen Voraussetzungen für einen Transfer geschaffen wurden und der Brasilianer die Rot-Weiß-Rot Karte zum Ende der vergangenen Woche erhalten hat, wechselt der vereinslose, 1,86 Meter große Innenverteidiger mit sofortiger Wirkung an den Rhein und unterschreibt bis Sommer 2025.

Bereits seit knapp zwei Wochen befand sich der Linksfuß im Training der Austria und stand auch in den beiden zurückliegenden Testspielen gegen den FC Bayern München II und den NK Celje für Grün-Weiß auf dem Platz. 2022 wechselte Lins vom brasilianischen EC Lemense zum VfB Hohenems.

Bevor Matheus Guilherme Lins de Almeida (so sein vollständiger Name) Österreich im späten Herbst wieder verlassen hat, absolvierte Lins neun Partien in der 2. Liga für Schwarz-Weiß Bregenz. Dem SC Austria Lustenau ist bewusst, dass es von Seiten der Bundesliga aktuell Untersuchungen bzw. laufende Verfahren hinsichtlich möglicher Verfehlungen des Spielers und seines ehemaligen Vereins gibt.

Die Austria befindet sich diesbezüglich in einem engen Austausch mit den beteiligten Personen sowie der Bundesliga. Es ist gesichert, dass sich etwaige zukünftige Strafmaßnahmen ausschließlich persönlich gegen den Spieler oder den ehemaligen Verein richten und nicht gegen den SC Austria Lustenau.

"Eine Ehre für mich, das Trikot der Austria in der österreichischen Bundesliga tragen zu können"

Sportkoordinator Alexander Schneider: „Es freut uns, Matheus nun auch offiziell bei uns begrüßen zu dürfen. Mit seiner robusten Zweikampfführung, seinem sehr guten Kopfballspiel, aber auch einem hervorragenden linken Fuß bringt er sehr viel mit, was einen guten Innenverteidiger ausmacht. Sowohl in Hohenems, im vergangenen Herbst in der 2. Liga als auch in den vergangenen Wochen bei uns im Training konnte er aufzeigen, welches Potenzial Matheus besitzt.

Es gilt nun, dieses Potenzial konstant abzurufen und die nächsten Entwicklungsschritte zu machen. Dabei wollen wir Matheus bestmöglich unterstützen und dann sind wir uns sicher, dass wir gemeinsam viel Freude an ihm haben werden.“

Matheus Lins: „Ich bin glücklich, motiviert aber auch dankbar, diese Herausforderung anzugehen. Es ist eine Ehre für mich, das Trikot der Austria in der österreichischen Bundesliga tragen zu können. Ich habe mich im Team bisher gut eingelebt und werde auf dem Platz alles dafür gegen, dass wir unser gemeinsames Ziel am Ende der Saison erreichen werden.“

Jugendvereine: Grêmio Osasco Audax, Sport Club Atibaia, Clube Atlético Mineiro, Esporte Clube Bahia (alle Brasilien)

