Das Wintervorbereitungs-Programm des ADMIRAL Bundesliga-Fünften SK Austria Klagenfurt ist nach sieben Testspielen und zwei Trainingslagern abgeschlossen. Mit dieser Woche kehrt wieder der Spieltags-Trainingsmodus ein, bereiten sich die Kärntner Violetten auf die erste Pflichtpartie im neuen Jahr vor. Dabei geht es für das Team von Cheftrainer Peter Pacult in Runde 18 im Top-Spiel zum LASK (Sonntag, 11.02., ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Einer von vier Winter-Neuzugängen ist Ali Loune. Der Leihspieler des deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist seit 19. Jänner bei den Waidmannsdorfern...und bereits voll integriert.

Blick nach vorn und voller Tatendrang: Winter-Neuzugang Ali Loune hat Laune auf Austria Klagenfurt.

"Fühlt sich so an, als wäre ich schon länger dabei"

Nach seinem Kaltstart an der kroatischen Adriaküste ist Ali Loune mittlerweile heiß gelaufen. Mitte Jänner kaum in Waidmannsdorf angekommen, ging es für den 21-jährigen, defensiven Mittelfeldspieler mit der Austria Klagenfurt sogleich ins Winter-Camp nach Šibenik (27.01. - 03.02.). Dabei nutzte der Deutsch-Marokkaner, der am 17. März 2002 im süddeutschen Hanau (Geburtsstadt von Fußball-Legende Rudi Völler) das Licht der Welt erblickte, das Trainingslager, um seine Klasse am Platz zu zeigen und fühlt sich schnell gut aufgenommen im Team von Peter Pacult.

„Die Verantwortlichen der Austria hatten mir in den Gesprächen geschildert, dass der Teamgeist außergewöhnlich ist. Das kann ich absolut bestätigen. Die Jungs haben mich in ihrer Mitte direkt aufgenommen und für mich fühlt es sich so an, als wäre ich schon länger dabei. Es gibt nicht mehrere Grüppchen, sondern eine Gruppe, jeder versteht sich mit jedem. Das zahlt sich natürlich in den Spielen aus, wenn man zusammenhält“, meint Ali Loune.

SK Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Sport Günter Gorenzel (re.) am 19. Jänner mit seinem ersten von bisher vier Winter-Neuzugängen der Kärntner Violetten: Ali Loune. Der Deutsch-Marokkaner kam vom Valzner Weiher an den Wörthersee, aus der Frankenstadt Nürnberg. Ausgeliehen bis Saisonende vom "Club".

"Opfere mich gern für die Mannschaft auf"

In den Testspielen gegen den SK Sturm Graz II (3:2) und HNK Šibenik (1:3) kam der Youngster, dessen beiden Brüder Mehdi Loune und Adam Loune (U19) bei Eintracht Frankfurt spielen, jeweils im zweiten Durchgang zu Teileinsätzen. Dabei fiel der Defensivakteur durch Spielverständnis und Zweikampfstärke auf. Qualitäten, die auch im Verlauf der Trainingswoche in Dalmatien ersichtlich wurden. Daher sind die Verantwortlichen der Kärntner Violetten davon überzeugt, dass Ali Loune in der Frühjahrssaison wertvoll werden wird.

„Das Niveau im Training ist sehr gut, alle ziehen voll mit. Ich bin ein Mentalitätsspieler, komme über Zweikämpfe und Laufbereitschaft. Ich opfere mich gern für die Mannschaft auf. Das möchte ich einbringen, damit wir unser Ziel in dieser Saison erreichen. Wir gehen als Fünfter in die letzten fünf Spiele des Grunddurchgangs und diesen Platz wollen wir nicht hergeben“, blickt Ali Loune voraus.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Marco Walter und /Marco Kuess