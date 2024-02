Ein Mal Austria Klagenfurt (Saison 2021/22), dann Wechsel in die Türkei (Kasımpaşa SK Istanbul, Saison 2022/23) und im Sommer 2023 wieder zurück an den Wörthersee, von wo aus es Turgay Gemicibaşi nun erneut an den Bosporus zieht. Wie Ligaportal erfuhr, weilt der 27-jährige Mittelfeldspieler derzeit in der Türkei, hat den Medizincheck bereits hinter sich beim Zweitligisten Göztepe Spor Kulübü Izmir und soll dort noch im Laufe des heutigen Montags offiziell als Neuzugang vorgestellt werden.

Turgay Gemicibaşi zieht es vom Wörthersee ein zweites Mal in die Türkei.

49 Pflichtpartien für Austria Klagenfurt

Für Austria Klagenfurt absolvierte der Deutsch-Türke, der am 23. April 1996 im ostdeutschen Riesa geboren wurde und im Sommer 2022 vom FC Blau-Weiß Linz zu den Waidmannsdorfern wechselte, wettbewerbsübergreifend 49 Pflichtpartien. Dabei erzielte er neun Tore und steuerte drei Assists bei. In der vergangenen Herbstsaison kam der "Aggressive Leader" für die Kärntner Violetten in 17 Bundesliga-Partien 16 Mal zum Einsatz.

Sein künftiger Klub, der Tabellenzweite der türkischen 1. Lig, möchte sich in der Breite verstärken, um den Aufstieg in die Süper Lig zu schaffen. Bei der Mannschaft vom 56-jährigen, bulgarischen Cheftrainer Stanimir Stoilov trifft Turgay Gemicibaşi auf den ehemaligen FK Austria Wien-Abwehrakteur und gebürtigen Wiener Tarkan Serbest.

Das Transferfenster in Österreich schließt morgen um 18 Uhr.

Jugendvereine Turgay Gemicibaşi: SC Riesa (2002-2008), Dynamo Dresden (2008-2012), 1.FC Köln (2012-2013), RB Leipzig (2013), 1. FC Kaiserslautern (2014), Viktoria Köln (2014-2015)

Fotocredit: RiPu Sportfotos