Gestern war es noch heiße Spekulation (siehe HIER), heute ist es offiziell: Austria Wien verpflichtet Frans Krätzig vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München leihweise für ein halbes Jahr bis Saisonende. Der 21-jährige Linksverteidiger kam im Herbst unter Thomas Tuchel in der Deutschen Bundesliga (4), im DFB-Pokal (2) und in der UEFA Champions League (1) insgesamt siebenmal zum Einsatz. Im Frühjahr wird der gebürtige Nürnberger nun für die Veilchen auflaufen. Siehe auch Übersicht Winter-Transfers der ADMIRAL Bundesliga.

Sammelte bereits einige Erfahrungen in dieser Saison beim FC Bayern München und bringt das "Mia-san-Mia-Gen" mit: Frans Krätzig.

"Nicht ohne Grund war er in dieser Saison immer Teil des Kaders von Thomas Tuchel"

Frans Krätzig durchlief seit 2017 den Nachwuchs bzw. die Akademie des FC Bayern, davor wurde er fünf Jahre lang in der Jugend des 1. FC Nürnberg ausgebildet. Im Herbst 2023 schaffte der U20-Teamspieler des DFB den Sprung in den Profikader der Bayern.

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir sind überzeugt, dass uns Frans Krätzig mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann. Nicht ohne Grund war er in dieser Saison immer Teil des Kaders von Thomas Tuchel. Die Bayern planen langfristig mit ihm, haben seinen Vertrag erst im Oktober bis 2027 verlängert. Da der Konkurrenzkampf bei so einem Weltklasseverein natürlich sehr groß ist, können wir ihm im Frühjahr die nötige Spielpraxis bieten, damit er sich noch besser weiterentwickeln kann. Frans hat uns auch vom ersten Gespräch an signalisiert, dass er gerne zu Austria Wien wechseln möchte. Die Leihe ist daher aus meiner Sicht eine Win-win-Situation.

“...sonst würde sich weder Frans noch der FC Bayern dafür entscheiden"

FAK-Trainer Michael Wimmer: „Wir freuen uns, dass sich Frans für uns entschieden hat. Ich bin überzeugt, dass er uns im Frühjahr verstärken wird. Er ist ein ballsicherer und technisch guter Fußballer, der aufgrund seiner fußballerischen Qualität sehr variabel einsetzbar ist: links, halblinks oder auch auf der linken Achter- oder Sechser-Position – er gibt uns mehr Flexibilität. Die Leihe zeigt, dass bei uns gut gearbeitet wird, sonst würde sich weder Frans noch der FC Bayern dafür entscheiden.“

"...mit diesem richtig coolen Verein zeigen, dass wir oben mitspielen können"

FAK-Neuzugang Frans Krätzig: „Ich denke, ich habe hier die perfekte Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und Spielzeit zu sammeln, gleichzeitig aber auch dem Verein zu helfen. Mein erster Eindruck ist sehr gut, die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit Trainer Michael Wimmer, den ich noch aus Nürnberg kenne, waren super.

Ich möchte der Mannschaft auf jeden Fall helfen – das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Natürlich möchte ich Spielminuten sammeln, aber es geht jetzt darum, mit diesem richtig coolen Verein zu zeigen, dass wir oben mitspielen können – deshalb bin ich hier.“

𝗛𝗲𝗿𝘇𝗹𝗶𝗰𝗵 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗪𝗶𝗲𝗻, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘀! 👋💜



Austria Wien leiht Frans Krätzig bis zum Ende der laufenden Saison vom @FCBayern aus. Der 21-Jährige absolviert heute sein erstes Training mit den Veilchen.



👉 https://t.co/AQAw0eR8Ys#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/hcaD4Cm310 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 6, 2024

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked