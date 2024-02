Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt am heutigen Deadline-Day die Verpflichtung von Nikola Stosic bekannt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt von der SV Guntamatic Ried in die Murmetropole und wird unter Jürgen Säumel für die "Jungblackies" in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen. Ausgebildet wurde der in Salzburg geborene Serbe in der Akademie des FC Red Bull Salzburg, 2021 wechselte er vom FC Liefering ins Innviertel. Der Vertrag läuft bis kommenden Sommer. Siehe auch: Transferliste der Beletage und Transferliste der zweithöchsten Spielklasse!

"Jungblackies"-Neo-Coach Jürgen Säumel, Neuzugang Nikola Stosic und Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (v.l.).

"...will Teil dazu beitragen, dass wir Klassenerhalt schaffen"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint: „Nikola Stosic ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der in der Vergangenheit von Verletzungen gebremst wurde. Er hat die Qualität, unserer jungen Mannschaft bei Sturm II sofort weiterhelfen zu können und will seinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Wir freuen uns, dass Nikola bei uns in Graz ist und blicken gespannt auf seine ersten Auftritte in schwarz-weiß."

Fotocredit: SK Sturm