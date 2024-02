Seit gestern Abend sind hierzulande die Pforten des Wintertransferfensters geschlossen, dennoch droht dem aktuell Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga, dem SK Sturm Graz, womöglich noch ein Abgang, bevor die Übertrittsfrist auch in anderen europäischen Ligen abgelaufen ist. So stehe Linksverteidiger Amadou Dante, der zuletzt im Afrika-Cup zu einem Einsatz für Mali kam, laut dem mit den "Blackies" sympathisierenden Podcast "BlackFM" vor einem Leih-Engagement in der Schweiz. Während die Gerüchteküche auch um Sportchef Andreas Schicker brodelt.

Während Amadou Dante vor dem Absprung in die Schweiz steht, sitzt Andreas Schicker "fest im Sattel" und schenkt dem Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga seine vollste Aufmerksamkeit.

Gerüchteküche dampft auch nach "Kassenschluss" weiter

Dieser Tage kursieren nicht nur Wechselgerüchte um einen möglichen Weggang von Sportchef Andreas Schicker zum deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen, sondern eben auch welche um den 23-jährigen Malier Amadou Dante.

Während der Geschäftsführer Sport, der einen festen Bestandteil des "Dreamteams" mit Christian Ilzer widerspiegelt, die Gerüchte bezugnehmend auf einen möglichen Abgang im Sommer als Auszeichnung seiner Person gegenüber versteht und seinen Fokus laut APA in erster Linie dem Schlagerspiel gegen den FC Red Bull Salzburg am Freitag schenken wolle (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), könnten bei seinem seiner Schützlinge zeitnah "Nägel mit Köpfen" gemacht werden...

In der Schweiz, wo der Transferfenster noch bis zum 15. Februar geöffnet ist, könnte Amadou Dante laut "BlackFM" einen Leihvertrag (einhergehend mit hoher Leihgebühr) inklusive Kaufoption unterzeichnen. Der 23-Jährige, dessen Kontrakt in der Murmetropole noch bis Sommer 2026 läuft und der im Herbst auf wettbewerbsübergreifend 19 Einsätze kam (1.050 Einsatzminuten), hatte sich unlängst ob fehlender Einsatzzeiten für einen Wechselwunsch ausgesprochen.

