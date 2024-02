Vier Vertreter verbleibend: Mit dem FC Red Bull Salzburg und dem amtierenden UNIQA ÖFB-Cup-Champion SK Sturm Graz, die sich auch im ADMIRAL Bundesliga-Alltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenspitze liefern, sowie dem Vorjahres-Finalisten SK Rapid haben sich drei "Schwergewichte" aus der heimischen Beletage ins Pokal-Semifinale katapultiert. Hinzu kommt das Überraschungsteam aus der Obersteiermark, der ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben, der bereits drei Erstligisten den Garaus zu bereiten vermochte. Am heutigen Sonntagabend erfolgte in der ORF1-Sendung "Sport am Sonntag" die Halbfinal-Auslosung - siehe nachfolgend.

Im Vorjahr bejubelten die "Blackies" durch einen 2:0-Erfolg im Finale gegen den SK Rapid (Doppeltorschütze Manprit Sarkaria) im Klagenfurter Wörthersee Stadion den sechsten ÖFB-Cup-Triumph in der Vereinshistorie. Im Rahmen der "Mission Titelverteidigung" warten auf den schwarz-weißen Mannschaftstross um Erfolgstrainer Christian Ilzer nun zwei weitere Endspiele mit Topspiel-Charakter.

DAS sind die Halbfinal-Paarungen:

FC Red Bull Salzburg vs. SK Puntigamer Sturm Graz



DSV Leoben vs. SK Rapid



Spieltermine Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024, Wörthersee Stadion Klagenfurt

Beide Spiele gibt es wie gewohnt im Ligaportal-LIVETICKER!

Hürden auf dem "Highway" nach Klagenfurt

SK Sturm Graz

7:2 vs. SAK Klagenfurt (1. Runde, Kärntner Liga)

Torschützen: Szymon Wlodarczyk (3), Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat, Jakob Jantscher.

(1. Runde, Kärntner Liga) Torschützen: Szymon Wlodarczyk (3), Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat, Jakob Jantscher. 3:0 vs. SC Leobendorf (2. Runde, Regionalliga Ost)

Torschützen: William Bøving, Alexander Prass, David Affengruber.

(2. Runde, Regionalliga Ost) Torschützen: William Bøving, Alexander Prass, David Affengruber. 3:2 vs. GAK 1902 (Achtelfinale, ADMIRAL 2. Liga)

Torschützen: Gregory Wüthrich, Yannick Oberleitner (ET), Bryan Teixeira.

(Achtelfinale, ADMIRAL 2. Liga) Torschützen: Gregory Wüthrich, Yannick Oberleitner (ET), Bryan Teixeira. 2:0 vs. FK Austria Wien (Viertelfinale, ADMIRAL Bundesliga)

Torschützen: Tomi Horvat, Mika Biereth.

FC Red Bull Salzburg

6:0 vs. SG Ardagger (1. Runde, Regionalliga Ost)

Torschützen: Karim Konate (2), Amar Dedic, Maurits Kjaergaard, Dijon Kameri, Franz Kaltenbrunner (ET).

(1. Runde, Regionalliga Ost) Torschützen: Karim Konate (2), Amar Dedic, Maurits Kjaergaard, Dijon Kameri, Franz Kaltenbrunner (ET). 4:0 vs. Austria Salzburg (2. Runde, Regionalliga Salzburg)

Torschützen: Amankwah Forson (2), Amar Dedic, Strahinja Pavlovic.

(2. Runde, Regionalliga Salzburg) Torschützen: Amankwah Forson (2), Amar Dedic, Strahinja Pavlovic. 6:5 i.E. vs. TSV Hartberg (Achtelfinale, ADMIRAL Bundesliga)

Torschütze (in 120 Minuten): Petar Ratkov.

(Achtelfinale, ADMIRAL Bundesliga) Torschütze (in 120 Minuten): Petar Ratkov. 3:2 vs. LASK (Viertelfinale, ADMIRAL Bundesliga)

Torschützen: Fernando (2), Lucas Gourna-Douath.

SK Rapid

7:0 vs. SR Donaufeld (1. Runde, Regionalliga Ost)

Torschützen: Marco Grüll (2), Guido Burgstaller, Fally Mayulu, Oliver Strunz, Roman Kerschbaum, Matthias Seidl.

(1. Runde, Regionalliga Ost) Torschützen: Marco Grüll (2), Guido Burgstaller, Fally Mayulu, Oliver Strunz, Roman Kerschbaum, Matthias Seidl. 5:2 n.V. vs. Union Gurten (2. Runde, Regionalliga Mitte)

Torschützen: Fally Mayulu (2), Oliver Strunz, Matthias Seidl, Marco Grüll.

(2. Runde, Regionalliga Mitte) Torschützen: Fally Mayulu (2), Oliver Strunz, Matthias Seidl, Marco Grüll. 5:1 vs. SKU Amstetten (Achtelfinale, ADMIRAL 2. Liga)

Torschützen: Marco Grüll (2), Nicolas Kühn, Roman Kerschbaum, Fally Mayulu.

(Achtelfinale, ADMIRAL 2. Liga) Torschützen: Marco Grüll (2), Nicolas Kühn, Roman Kerschbaum, Fally Mayulu. 3:1 vs. SKN St. Pölten (Viertelfinale, ADMIRAL 2. Liga)

Torschützen: Marco Grüll, Christian Ramsebner (ET), Matthias Seidl.

DSV Leoben

1:0 vs. ATUS Ferlach (1. Runde, Kärntner Liga)

Torschütze: Thomas Hirschhofer.

(1. Runde, Kärntner Liga) Torschütze: Thomas Hirschhofer. 3:1 vs. WSG Tirol (2. Runde, ADMIRAL Bundesliga)

Torschützen: Deni Alar (2), Kevin Friesenbichler.

(2. Runde, ADMIRAL Bundesliga) Torschützen: Deni Alar (2), Kevin Friesenbichler. 6:5 i.E. vs. RZ Pellets WAC (Achtelfinale, ADMIRAL Bundesliga)

Torschütze (nach 120 Minuten): Deni Alar.

(Achtelfinale, ADMIRAL Bundesliga) Torschütze (nach 120 Minuten): Deni Alar. 2:1 vs. SCR Altach (Viertelfinale, ADMIRAL Bundesliga)

Torschütze: Deni Alar (2).

Das "Objekt der Begierde", welches von den vier verbleibenden Teams im UNIQA ÖFB-Cup umgarnt wird und am "Tag der Arbeit", dem 1. Mai, in die Höhe gestemmt werden soll: die Pokal-Trophäe.

Regulatorisches & Auszeichnungen

Fair-Play-Wertung

Ab dem Viertelfinale werden wieder Punkte in der von STIEGL-Brauerei Salzburg präsentierten Fair-Play-Wertung vergeben. In die Bewertung, die von den ÖFB Venue Direktoren vorgenommen wird, fließen u.a. das Verhalten der Spieler, Fans und Funktionäre ein.

Der Betrag von 10.000 Euro wird zweckgebunden für Aktionen und Projekte im Bereich Fairplay und Anti-Rassismus an den siegreichen Verein am Ende der heurigen Cup-Saison ausgeschüttet. Letztes Jahr ging die Fair-Play-Wertung an den SK Puntigamer Sturm Graz.

Player Of The Match

Die in der ÖFB App gewählten Player Of The Match werden ab dem Viertelfinale mit einer eigenen Trophäe ausgezeichnet. Präsentiert wird das Voting von UNIQA.

Im Viertelfinale waren dies Fernando (FC Red Bull Salzburg), Tomi Horvat (SK Sturm Graz), Deni Alar (DSV Leoben) und Marco Grüll (SK Rapid).

Fotocredit: RiPu-Sportfotos