Der LASK gibt Moussa Kone leihweise in die Slowakei ab. Der 27-jährige Angreifer schließt sich bis Juni 2024 dem FK DAC 1904 Dunajska Streda, Tabellensechster in der höchsten slowakischen Liga, an. Sein Vertrag bei den Athletikern läuft noch bis 2027. Kone war im vergangenen Sommer vom damaligen französischen Zweitligisten Nimes Olympique zum ADMIRAL Bundesliga-Dritten gewechselt. Im Trikot der Schwarz-Weißen absolvierte der Senegalese insgesamt 15 Pflichtspieleinsätze, davon fünf von Beginn an, und steuerte zwei Treffer bei. Beide erzielte er im Erstrunden-Duell im ÖFB-Cup beim 6:0 gegen den SC Röthis. Siehe: Wintertransfers!

LASK-Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic mit dem Senegalesen Moussa Koné bei dessen Verpflichtung im Sommer des Vorjahres.



"...mehr Spielpraxis bekommen und Selbstvertrauen tanken"

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Wir sind von Moussa Kone und seinen Qualitäten weiterhin vollauf überzeugt. Nichtsdestotrotz war es für ihn in der derzeitigen Phase wichtig, einen Verein zu finden, wo er in den nächsten Monaten wieder mehr Spielpraxis bekommen und Selbstvertrauen tanken kann. Wir wünschen ihm, dass er sein Potenzial dort voll ausschöpfen kann.“

Fotocredit: LASK