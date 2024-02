Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga bringt dem FC Red Bull Salzburg Besuch aus dem Westen. Am Samstag, den 24. Februar 2024 geht es für den Spitzenreiter in der Red Bull Arena gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). In den bisherigen drei BL-Duellen der vergangenen beiden Jahre blieben die Roten Bullen gegen die Vorarlberger makellos: Drei Siege, neun Punkte, bei 14:0 Toren! Gerät der Ländle-Klub auch mit Defensiv-Spezialist & Neo-Cheftrainer Andreas Heraf gegen den Serienmeister unter die Räder? Schiedsrichter der Partie ist Safak Barmaksiz.

In den bisherigen Bundesliga-Duellen seit Sommer 2022 und der BL-Rückkehr von Austria Lustenau waren die Roten Bullen - hier mit Oumar Solet und Strahinja Pavlovic - eine Nummer zu groß für die Vorarlberger, die auch diesmal als krasser Außenseiter zum Liga-Leader reisen. Hier Szene vom 30. September im Hinspiel, dass die Roten Bullen mit 4:0 im Reichshofstadion gewannen.

"Müssen uns fleißig in Spiel reinarbeiten, hohe Frequenz gehen, den Takt vorgeben..."

Der Spitzenreiter aus Salzburg ist zwar im neuen Jahr noch unbesiegt, hatte sich nach dem ÖFB-Cup-Erfolg beim LASK (3:2) hernach in der ADMIRAL Bundesliga zwei Mal mit einem 1:1 zu begnügen. Wobei die Struber-Schützlinge sowohl im Gipfeltreffen daheim gegen den SK Sturm Graz, als auch am vergangenen Samstag bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz einen jeweils frühen 1:0-Vorsprung (durch Torschütze vom Dienst Petar Ratkov) hergaben.

Cheftrainer Gerhard Struber über das Duell mit Lustenau: „Wir konzentrieren uns viel weniger auf die Statistik als auf den Gegner, der dann tatsächlich auf uns zukommt. Wir haben uns die Lustenauer in den letzten Tagen inhaltlich sehr genau angesehen, auch unter dem Aspekt, dass es dort im Winter ja einen Trainerwechsel gegeben hat.

Jetzt wollen wir zu Hause gegen einen sicher sehr tief stehenden Gegner einen Sieg landen. Deshalb müssen wir uns fleißig in das Spiel reinarbeiten, eine hohe Frequenz gehen, den Takt vorgeben und uns Chancen herausarbeiten, um das Spiel letztlich auf unsere Seite zu ziehen.“

"In meiner noch jungen Karriere beste Entscheidung, die ich in dieser Situation treffen konnte"

Winter-Neuzugang Flavius Daniliuc über seine bisherige Zeit in Salzburg: „Ich bin in Salzburg schon sehr gut angekommen und überglücklich, dass ich hier spielen kann. In meiner noch jungen Karriere ist das die beste Entscheidung, die ich in dieser Situation treffen konnte. Die Mannschaft hat mich großartig aufgenommen, und sportlich geht es mir sehr gut.

Auch außerhalb des Platzes fühle ich mich wohl. Ich lebe zwar noch im Hotel, habe aber schon eine Wohnung gefunden. Auch meiner Familie, die mich schon besucht hat, gefällt es. Es ist wirklich alles sehr, sehr positiv.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent).

Ob Petar Ratkov (Schlag aufs Knie) bzw. Andreas Ulmer (Wadenprobleme) einsatzbereit sind, ist noch offen.

Wissenswertes

Zum 12. Mal seit der Ligareform trifft der FC Red Bull Salzbur g auf den Tabellenletzten . Man gewann acht dieser Duelle bei zwei Remis und einer Niederlage.

Die Roten Bullen verloren nur eines der letzten 25 Meisterschaftsmatches gegen Teams aus Vorarlberg bei 21 Siegen und drei Remis.

Der Serienmeister traf vor der Halbzeitpause 17 Mal – Bestwert in dieser Bundesliga-Saison.

Petar Ratkov gelang beim 1:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz nach fünf Sekunden das früheste Tor der Bundesliga-Geschichte . Zudem traf der 20-jährige Stürmer in beiden Bundesliga-Spielen im Frühjahr und erzielte beide Treffer des FC Red Bull Salzburg im Jahr 2024.

Der SC Austria Lustenau holte den einzigen Sieg in dieser Bundesliga-Saison im Auswärtsspiel bei der WSG Tirol zum Frühjahrsauftakt. Bei diesem 2:0-Sieg beendeten die Lustenauer ihren Negativlauf von neun sieglosen und sechs torlosen Auswärtsspielen in Folge.