Am vergangenen Freitag fiel der Startschuss für das von Nachwuchs-Torwartschmiede-Leiter Andreas Thaler und der WSG Tirol initiierte soziale Projekt "Helfende Handschuhe". Mit dem Besuch von sechs Torhütern der WSG Tirol Next Generation als Lesebuddies in der Volksschule am Kirchplatz in Wattens ging die Erstauflage des sozialen Projekts über die Bühne. Siehe VIDEO am Ende dieses Beitrages.

"Das ganze Projekt zielt darauf ab, Mitmenschen Gutes zu tun"

Im Rahmen ebenjenes Projekts hat sich Nachwuchstorwartschmiede-Leiter Andreas Thaler zum Ziel gesetzt, das Miteinander im Alltag zu stärken und Gutes zu tun. "Neben der fußballerischen Ausbildung unserer Torhüter ist uns auch die persönliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen enorm wichtig. Das ganze Projekt zielt darauf ab, Mitmenschen Gutes zu tun und soziale Einrichtungen wie Schulen und Altersheime zu besuchen und diese zu unterstützen", so Primarpädagoge Thaler, der mit seinen Keepern auch beim Herzlauf Tirol zu Gunsten herzkranker Kinder mitlaufen will.

"Als Balljungen bei WSG-Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga zur Seite stehen" Aber auch innerhalb des grün-weißen Kosmos wird das Team rund um Andreas Thaler unter die Arme greifen: "Es ist geplant, dass wir unseren fleißigen WäscherInnen, die sich um die Reinigung und Aufbereitung der Nachwuchstrikots kümmern, helfen. Des Weiteren wurde bereits fixiert, dass wir als Balljungen bei einem Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga zur Seite stehen". Die Planungen für weitere Aktivitäten im Rahmen des Helfende Handschuhe-Projekts laufen also bereits auf Hochtouren.

Video

Fotocredit: WSG Tirol