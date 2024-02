Hütteldorf kontra Favoriten, Sechster versus Siebenter - das 342. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und FK Austria Wien (Sonntag, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) birgt, als wäre die allgemeine Brisanz im Klingenkreuzen der Stadtrivalen nicht genug, im Kampf um die Plätze über dem ominösen Strich in der ADMIRAL Bundesliga eine Extraportion Spannung in sich. Die Hausherren sind obendrein darauf aus, dem "Heim-Komplex" in Duellen mit den Veilchen endlich den Garaus zu bereiten - seit der Eröffnung des schmucken Allianz Stadions im Juli 2016 ging in diesem nämlich kein Match an Grün-Weiß!

Elfmal probiert, elfmal ist kein Vollerfolg "passiert"

Am 16. Juli 2016 wurde im Wiener Westen das Allianz Stadion im Rahmen des 2:0-Erfolges über den FC Chelsea feierlich eröffnet - seither gingen im grün-weißen "Fußballtempel" in Hütteldorf sage und schreibe elf (!) Wiener Derbys gegen den Stadtrivalen über die Bühne und immer noch wartet der SK Rapid auf den ersten vollen Punktezuwachs im "neuen" Zuhause.

Der bisher letzte Sieg über den Erzrivalen auf Hütteldorfer Boden liegt für den derzeit Tabellensechsten nun schon über zehn Jahre in der Vergangenheit - beim 3:1 am 9. Februar 2014 stand der nunmehrige Geschäftsführer Steffen Hofmann mit drei Assists im Rampenlicht.

Überhaupt ist die Truppe von Neo-Cheftrainer Robert Klauß, der vor seinem ersten Traditionsduell gegen die "Verteilerkreis-Veilchen" steht, seit nunmehr einem Dutzend Paarungen gegen die Austria auf einen "Dreier" aus. Der letzte Vollerfolg der Rapidler datiert vom 1. September 2019 (3:1) und liegt demzufolge viereinhalb Jahre zurück, seither setzte es neun Remis und drei Niederlagen aus dem Blickpunkt der Hausherren aus dem Westen Wiens.

