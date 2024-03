Da gelang der WSG Tirol im vierten Anlauf in 2024 endlich der erste Punktezuwachs und mit dem 1:0 über den Tabellenfünften TSV Egger Glas Hartberg seit dem 11.11. mal wieder ein Heimsieg am Innsbrucker Tivoli, gerät doch das Erfolgserlebnis mit dem Dreier fast zur Nebensache. War die Partie schon turbulent und der Ausschluss von Gäste-Akteur Frieser in der 35. Minute der Knackpunkt, drehte sich vor, während und nach diesem Match der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 fast alles um die gerüchteumlagerte "außerordentliche" Pressekonferenz der Wattener nächsten Mittwoch. Auch in nachfolgenden STATEMENTS.

Das ist ja nicht mehr im Kopf auszuhalten, wird sich WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger womöglich gedacht haben, nachdem der 50-jährige Wörgler statt über Fragen zum Spiel mehr mit welchen zur bevorstehenden außerordentlichen Pressekonferenz der Wattener am kommenden Mittwoch konfrontiert wurde.

„Habe schon Leute gesehen, die vor lauter Blödsinn reden extrem viel Schaum vor dem Mund haben“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol) über...

…die Partie: „Es war für uns ein Befreiungsschlag zur richtigen Zeit. Wir sind dem ganzen schon etwas hinterhergehinkt. Darum ist es heute umso schöner, dass es geklappt hat. Es war trotz der Überzahl extrem schwer zu verteidigen, weil Hartberg einfach eine sehr gute Mannschaft ist, die nicht umsonst 33 Punkte am Konto stehen hat.

Allerdings haben sie hauptsächlich mit langen Bällen agiert, da wir ihr klassisches Spiel sehr gut unterbinden konnten, weil wir das Zentrum verdichtet haben. Lange Bälle können aber immer gefährlich werden und haben auch heute für ein bis zwei Gefahrenmomente gesorgt, allerdings hatten wir auch genügend Möglichkeiten, um den Deckel frühzeitig draufzumachen."

„Ich freue mich riesig, dass die Gerüchteküche so brodelt"

…die bevorstehende Pressekonferenz der WSG Tirol: Ich weiß natürlich, was auf der Agenda steht. Aber wenn ich jetzt was sage, dann brauchen wir ja keine Pressekonferenz machen. Fakt ist, wir haben mit einer Presseaussendung so viel Wirbel geschaffen. Was jetzt Gerüchte herumgehen, am Ende des Tages sind wir sehr wohl interessant. Lasst euch überraschen am Mittwoch. Es wird am Mittwoch irgendetwas zu verkünden geben. Ich freue mich riesig, dass die Gerüchteküche so brodelt. Ich habe schon Leute gesehen, die vor lauter Blödsinn reden extrem viel Schaum vor dem Mund haben.“



WSG Torhüter Adam Stejskal: "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft. Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Wir haben heute sehr gut gearbeitet und ein tolles Spiel abgeliefert. Ich hoffe, wir können die nächsten elf Runden genauso weitermachen."



WSG-Matchwinner Matthäus Taferner: "Es ist echt Zeit geworden, dass ich auch mal ins Tor treffe, wir drei Punkte holen und endlich anschreiben können. Wir haben jetzt gesehen, dass wir auch noch gewinnen können, das ist wichtig für den Kopf und ich hoffe, dass wir den Schwung nächste Woche gegen die Austria mitnehmen können."

„Am Ende muss es einen klaren Elfmeter für uns geben“

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Partie: „Die entscheidende Sequenz ist die rote Karte, die das Spiel doch in eine Richtung kippen hat lassen. Zweite Halbzeit haben wir es in Unterzahl gut gemacht. Am Ende muss es einen klaren Elfmeter für uns geben. Aber es ist nicht so, darum haben wir 1:0 verloren.“



…einen möglichen Einzug in die Meistergruppe: „Wenn der TSV Hartberg in der Meistergruppe dabei ist, dann ist das etwas ganz besonderes. Noch dazu, wenn man 33 Punkte hat. Wenn das nicht reichen sollte, werden wir das trotzdem annehmen. Ist ja nicht so, dass die Meisterschaft dann vorbei ist.“

„Das ist für mich eine fragwürdigere rote Karte als die von Rapid"

Andreas Herzog (Sky Experte) über den Platzverweis von Dominik Frieser: „Durch das, dass der Schiedsrichter kontrolliert hat und das Blut gesehen hat, hat er dann keine andere Möglichkeit gehabt, als die rote Karte zu ziehen. Für mich war es unglücklich, auch weil Frieser nie auf den Gegenspieler schaut. Er will sich den Ball hoch oben runternehmen. Das ist für mich eine fragwürdigere rote Karte als die von Rapid.“

