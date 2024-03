Die Ausgangskonstellation im Duell der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen dem Tabellenvorletzten WSG Tirol und Rangfünften TSV Egger Glas Hartberg am Innsbrucker Tivoli war klar. Die Wattener wollten endlich erstmals in 2024 anschreiben und vor der Punkteteilung den Abstand zu Schlusslicht SC Austria Lustenau vergrößern, während die Ost-Steirer ihre zweite Meistergruppe-Teilnahme in ihrer BL-Historie anpeilten. Doch das Gäste-Vorhaben stand schon vor der Pause unter keinem "guten Stern". Goldtorschütze Matthäus Taferner sicherte der WSG mit dem 1:0 erste Punkte im neuen Jahr.

Im 19. Anlauf hat es endlich für Matthäus Taferner geklappt mit dem ersten Bundesliga-Tor für die WSG Tirol. Der 23-jährige gebürtige Klagenfurter verhalf dabei sogar Austria Klagenfurt - die Kärntner ja im Fernduell mit dem TSV Hartberg um Platz 4 und die Meistergruppe-Teilnahme

Rot Frieser, Aus Geris, Tor Taferner

"Wir brauchen Punkte, wäre erstrebenswert...wobei...Hartberg ist eine harte Nuss" meinte WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger vor dem Match gegenüber Ligaportal. Doch was womöglich dem im neuen Jahr noch punktlosen Tabellenvorletzten "in die Karten spielte" war, dass beim TSV mit Toptorjäger Maximilan Entrup und Dominik Prokop zwei Leistungsträger fehlten.

Das Unheil bei den Ost-Steirern nahm auch beim Match seinen Verlauf. Nachdem Donis Avdijaj vor einer Woche im "Westen des Landes" in Altach noch 2:1-Siegtorschütze war, ließ der heutige Solo-Stürmer der Gäste bei Teil 2 des Auswärts-Doppels binnen einer Woche die erste Torgelegenheit aus (16.). Ehe dann eine weitere Schlüsselszene in Halbzeit 1 folgte: Rote Karte für Dominik Frieser (36.).

Unglückliche Szene und Ausschluss für den 30-jährigen Grazer. Sein erster im 130. BL-Einsatz (für WAC, LASK und TSV Hartberg). Nach einem diagonalen Flugball wollte Frieser an der gegnerischen Strafraumgrenze das Spielgerät in hoher Luft auf Kopfhöhe gegen WSG Tirol-Linksverteidiger Thomas Geris bei dessen BL-Startelf-Debüt erreichen, traf den Youngster jedoch am Kopf. Der 21-jährige Innsbrucker blutete, konnte nicht mehr weiterspielen - Kofi Schulz kam (38.). Auch für Frieser war das Spiel durch die vom Oberösterreicher Stefan Ebner erhaltene Rote Karte beendete.

Gegen die dezimierten Hartberger brachte Matthäus Taferner mit dem ersten Heimtor der Tiroler in 2024 per trockenem Rechtsschuss aus dem Rückraum die Wattener in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung (45.+2.). Nik Prelec hatte sogar noch vor dem Pausenpfiff die Mega-Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen.

WSG Tirol versäumt nach Seitenwechsel "Sack zuzumachen"

Auch mit Wiederbeginn bot sich der WSG Tirol sogleich der Führungsausbau, ließ Lukas Sulzbacher die Möglichkeit zum 2:0 (51.) aus, ehe der aufgerückte TSV-Innenverteidiger Ibane Bowat auf der Gegenseite die Ausgleichschance vergab (54.).

Die Torchancen beiderseits häuften sich nun. Prelec (58.) und Taferner (59.) verpassten prima Gelegenheiten für die Tiroler, Mamadou Sangare das mögliche 1:1 für die Hartberger (71.). Auch Lukas Sulzbacher hatte das Visier nicht optimal eingestellt (72.).

In der Nachspielzeit lag der Ball dann durch den vor der Pause eingewechselten Deutschen Kofi Schulz, der eine Vorlage von Nik Prelec verwertete, im Netz, doch nach VAR-Entscheid wurde auf "kein Tor" entschieden. Nach für die Wattener schier endlosen sechs Minuten Nachspielzeit waren Bacher & Co. dann erlöst. Das 1:0 bedeutet den ersten Dreier im neuen Jahr und nunmehr sieben Punkte Abstand auf Schlusslicht SC Austria Lustenau.

Während der TSV Hartberg den "Meistergruppe-Matchball" ausließ, doch da auch Austria Klagenfurt in Salzburg mit 0:1 unterlag und der SK Rapid überraschend gegen den Tabellenletzten aus Lustenau nur 1:1 spielte. Mit 33 Punkten und damit drei Vorsprung auf den Siebenten Austria Wien (2:1-Sieg bei Blau-Weiß Linz und 30 Punkte) - der direkte Vergleich spricht knapp zugunsten der Favoritner - hat das Schopp-Team im letzten Grunddurchgang den nächsten Matchball. Allerdings kommt mit dem SK Sturm Graz ein hochkarätiger Gegner nach Hartberg.

ADMIRAL Bundesliga, 21. Runde

Sonntag, 3. März 2024, 17 Uhr, Tivoli Stadion Innsbruck, SR: Stefan Ebner/Oberösterreich

WSG Tirol vs. TSV Egger Glas Hartberg 1:0 (1:0)

WSG Tirol (3-5-2, offensiv): Stejskal - Bacher (K), Okungbowa, Stumberger - Sulzbacher, Taferner, Naschberger (75. Üstündag), Ogrinec (87. Votter), Geris (38. Schulz) - Prelec, Buksa (75. Kronberger). Trainer: Thomas Silberberger

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer (84. Bruckner) - Diakité (76. Halwachs) - Frieser, Kainz (83. Fillafer), Sangaré, Providence - Avdijaj. Trainer: Markus Schopp.

Tor: 1:0 Taferner (45.+2)

Gelbe Karten: Stumberger (33.), Naschberger (52.), Taferner (90.+5).

Rote Karte: Frieser (35.)

