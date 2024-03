Er ist der Unterschiedsspieler beim LASK: Robert Žulj. Der gestern zum vierten Mal in dieser Saison bei einem Auswärtsspiel in der ADMIRAL Bundesliga den Linzern an allen Ecken und Ende fehlte. Und stets wenn der Kapitän nicht an Bord war, geriet das "Schiff" der Donaustädter ins Wanken, schaute am Ende kein Sieg heraus (3U - Niederlage im Derby beim FC Blau-Weiß Linz). Überhaupt wartet der Tabellendritte im Frühjahr immer noch auf den ersten vollen Erfolg, hat zwar die Meistergruppe fixiert, doch ein Abwärtstrend ist offensichtlich. Nachdem ja gar mal "Titel-Träume" zu vernehmen waren, welche Ziele will...

Ragt aus dem LASK-Team heraus: Robert Žulj, der in 17 BL-Saisoneinsätzen neun Treffer und sieben Assists beisteuerte. Damit erzielte der 32-jährige Welser und älteste Feldspieler der Athletiker ein Drittel der Linzer Tore. Auch beim Hinspiel in der Red Bull Arena traf der Kapitän beim 1:0-Sieg. In der Raiffeisen Arena warten Žulj & Co. allerdings noch auf den ersten Bundesliga-Treffer und -Dreier gegen die Roten Bullen nach der 0:2- und 0:1-Niederlage im vergangenen Frühjahr. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale gab es heuer Anfang Februar ein umkämpftes 2:3.

"Wir sind noch in einem Prozess, eine Philosophie zu verinnerlichen"

...das aktuell schwächelnde Sageder-Team im Frühjahr noch erreichen?

Dazu Robert Žulj, der am Samstag im Topspiel der letzten Runde im Grunddurchgang gegen seinen Ex-Klub FC Red Bull Salzburg (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wieder zur Verfügung steht, gegenüber Bundesliga.at: "Ich hätte die Frage im Juli gleich beantwortet wie jetzt gegen Ende des Grunddurchgangs: Wir sind noch in einem Prozess, eine Philosophie zu verinnerlichen, die in ähnlicher Form den Verein vor ein paar Jahren schon sehr erfolgreich gemacht hat und dabei auf einem guten Weg. Wir wollen uns nicht auf Plätze festlegen. Aber wenn wir ein paar Details verbessern, traue ich uns absolut zu, dauerhaft eine Top-Mannschaft in Österreich zu werden."

Und dabei will der Linzer Leitwolf vorangehen: "Es macht mich stolz, Kapitän des LASK zu sein. Vor allem in dieser Mannschaft, in der ich auch junge Spieler führen kann".

Kein Top-Torjäger-Duell mit Konaté - Wiedersehen für Berisha mit "Ex"

Zum Duell der Toptorjäger zwischen dem 32-jährigen Welser und dem 19-jährigen Ivorer Karim Konaté wird es am Samstag übrigens nicht kommen, da nach Robert Žulj nun seinerseits der gestrige Salzburger Siegtorschütze seine fünfte gelbe Karte absitzt. Da mit Klagenfurts Karweina der neben Konaté Führende der Torschützenliste aktuell verletzt ist, hat der LASK-Kapitän die Chance, zum Duo aufzuschließen.

Das Duell mit den Roten Bullen, die nach 21 Runden bereits 12 Zähler Vorsprung auf den LASK haben, ist sicher auch ein besonderes für Valon Berisha. Der Winterneuzugang der Linzer, der in Malmö geboren wurde und mit Robert Žulj schon beim FC Red Bull Salzburg zusammen spielte, absolvierte von 2012 - 2018 gesamt 231 Einsätze für den Serienmeister und erzielte dabei 45 Tore bei stolzen 64 Assists.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at