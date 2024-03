Nachdem SC Austria Lustenau-Cheftrainer Andreas Heraf ob seiner verbalen Auseinandersetzung mit einem SK Rapid-Anhänger für Aufregung gesorgt hatte, erklärt der 56-Jährige gegenüber der Krone nun: "Meine Familie hat sich durch die aggressive Art des Typen bedrängt und bedroht gefühlt. Das ist für mich inakzeptabel, aber es darf mir natürlich nicht passieren."

Trendkurve zeigt mit "X" leicht nach oben

Sportlicher Natur gelang dem Schlusslicht in Wien-Hütteldorf mit dem 1:1-Remis ein Achtungserfolg, der nach der 0:7-Abfuhr bei Liga-Leader FC Red Bull Salzburg ein positives Momentum geschaffen hat, welches am letzten Spieltag des Grunddurchganges möglichst prolongiert werden soll. Am kommenden Sonntag gastiert Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz in Bregenz (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), ehe der Weg in die Qualifikationsgruppe eingeschlagen wird.

