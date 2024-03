Mit Domenik Schierl bleibt der Austria ein Eckpfeiler der Mannschaft über den Sommer hinaus erhalten. Der Torhüter verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei Grün-Weiß bis Sommer 2026.

Schierl wechselte 2019 vom SC Wiener Neustadt an den Rhein und stand seither für den SC Austria Lustenau in 137 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. Nachdem dem gebürtigen Salzburger in seiner ersten Saison im Ländle mit der Mannschaft der Einzug in das Finale des UNIQA-ÖFB-Cups gelungen ist, feierte der 29-Jährige in der Saison 2021/22 mit der Austria den Meistertitel in der 2. Liga.

Mit unzähligen tollen Auftritten hatte Schierl in der Vorsaison großen Anteil an der erfolgreichen letzten Spielzeit der Lustenauer in der ADMIRAL Bundesliga. Auch im vergangenen Herbst und in den bisherigen Partien in diesem Jahr zeigte sich der Linksfuß als der starke Rückhalt des Teams. Durch seine hervorragenden Leistungen, mit seinem unermüdlichen Einsatz, seinem Standing in der Mannschaft und seiner gelebten Leidenschaft für den Verein trug der Keeper maßgeblich zu der überaus erfolgreichen Entwicklung der Austria in den vergangenen Jahren bei. Nun findet die bis dato äußerst positive Zusammenarbeit eine Fortsetzung.

Statement Domenik Schierl: „Ich bin megahappy, meinen Vertrag beim SC Austria Lustenau um zwei weitere Jahre verlängert zu haben. Der Verein ist mir mittlerweile extrem ans Herz gewachsen, daher wollte ich mit meiner Verlängerung nun ein Zeichen setzen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir heuer den Klassenerhalt schaffen werden. Übernächsten Sommer will ich hier dann unbedingt im neuen Stadion spielen. Über die frühzeitige und unkomplizierte Verlängerung meines Vertrages bin ich dem Verein sehr dankbar. Wie ich schon oft gesagt habe: Ich fühle mich hier in Lustenau einfach wohl. Das Umfeld im Verein passt perfekt und auch mit den Mitspielern verstehe ich mich super. Deshalb freue ich mich sehr, weitere zwei Jahre das Trikot der Austria tragen zu dürfen."

Statement Alexander Schneider: „Domenik hat sich über die letzten Jahre – aus unserer Sicht – zu einem der besten Torhüter der Liga entwickelt. Aber fast noch wichtiger, er ist auch neben dem Platz ein überragender Charakter mit einem großen Standing in der Mannschaft, da er viele Dinge sowohl intern als auch extern klar und deutlich anspricht."